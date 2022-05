Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovat će na preuzimanju helikoptera UH-60M Black Hawk, donacije Sjedinjenih Američkih Država Republici Hrvatskoj, u 13:30 sati u Vojarni "Pukovnik Marko Živković“.

Nakon svečanosti preuzimanja, predsjednik Republike razgledat će helikoptere UH-60M Black Hawk. Svečanosti preuzimanja helikoptera nazočit će i izaslanik predsjednika Vlade RH, ministar obrane Mario Banožić koji bi navodno trebao poletjeti u jednom od helikoptera.

Na primopredaji Black Hawka Milanović i Banožić nisu se ni pozdravili ni pogledali. "Ne, nije ni bitno koliko su nam Amerikanci zamjerili. Da jesu, radi se o nama, ta dva helikoptera su zalog buduće suradnje", rekao je Milanović na početku obraćanja, naglasivši da su Amerikanci "ok".

"Nisam, ministar je prekršio zakone, potrošio sve kredite, terorizira ljude, tjera ih u penziju. Trebao bi biti predmet istrage", dodao je na pitanje zašto se nije rukovao s ministrom Banožićem.

Tvrid da je Banožić odgovoran za hangare koji za helikoptere još nisu izgrađeni. “To je zaista nemar. Da ne kažem kriminalno ponašanje. Kriminalno je bilo kad je bio u Ministarstvu državne imovine. Ovo je nemarno. To se nije smjelo dogoditi. Nešto drugo će trunuti na kiši”, rekao je. "Boli i smeta ta jedna apatija hrvatske politike, kako je rekao Matoš, ja neću da se smirim. BiH nije Hrvatska, da ponovim da ne ispadne da se ponašamo kao Budimpešta", rekao je Milanović.

O Vučiću i optužnici iz Srbije

Upitan za komentare optužnice iz Srbije, ponovio je da Srbija to ne bi trebala raditi želi li ući u Europsku uniju. "Vučić nije nikoga ubio, ali Vučićevo burgijanje u tim godinama je mnoge skratilo za glavu", rekao je. “Kao premijer, lako smo se mogli dogovoriti da se podigne optužnica protiv Vučića. Dotle državna vlast seže, ali mi se time nismo bavili. Ne znam zašto je Brnabić nervozna, ja sam se više plašio da netko u Hrvatskoj ne poludi”, rekao je i ponovio da bi Srbija trebala paziti što radi.

“Oni žele u EU? Pogledajte kako prolaze Šveđani koji žele u NATO. Možda su s razlogom bili bezobrazni prema Turskoj, ali sad traže milost. Pazi što radiš”, ponovio je. "Vučićev nastup u Glini je krivično djelo", rekao je i naglasio da je bila politička odluka da se preko nekih stvari prijeđe. "Ne, oni optužbe hrvatske pilote", kaže.

Na pitanje o mogućem susretu s ministrom Banožićem na Dan oružanih snaga, Milanović je odgovorio: “Nema mi i oni. Naprosto, ja kao predsjednik organiziram prijem i dodjelu odlikovana, a ministar organizira akademiju, to je niža grana. Svi su pozvani, i Plenković, tko god hoće doći. Prema tome, to nije ista kategorija. Ne ja i tamo neki Banožić, nego predsjednik i ministar. Ministra nema u Ustavu. Ja mogu sutra odlučiti da prijem bude u 12 sati, tako da će akademija propasti. To se naravno neće dogoditi jer takav pacijent nisam”.

Helikopteri UH-60M Black Hawk dio su projekta nabave ukupno četiri helikoptera od Sjedinjenih Američkih Država, od kojih Ministarstvo obrane kupuje dva, a dva pristigla donacija su američke strane.