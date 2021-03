MILANOVIĆ NA PLITVICAMA: ‘Pitajte Plenkovića zašto nije bio zajednički protokol; Valjda da se međedi ne zaraze koronom’

U srijedu se na Plitvicama obilježava 30. obljetnica akcije ‘Plitvice’ i komemoracija prvom hrvatskom redarstveniku poginulom u Domovinskom ratu, Josipu Joviću

U srijedu se na Plitvicama obilježava 30. obljetnica akcije “Plitvice” i komemoracija prvom hrvatskom redarstveniku poginulom u Domovinskom ratu, Josipu Joviću. Zbog epidemiološke situacije obilježavanje je bez okupljanja, samo uz polaganje vijenaca na spomenik i to u vremenskim razmacima predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, koji već nekoliko dana ne prestaju s prepucavanjima u javnosti.

Predsjednik Republike Milanović položio je vijenac ispred Spomen obilježja Josipu Joviću u 9 sati, a premijer Plenković u 9:40. Na Plitvicama se njih dvoje nisu sreli. Premijer Plenković nije davao izjave nakon polaganja vijenaca, dok je Milanović ipak stao pred novinare.

SUZDRŽALI SE OD KOMENTARA: Milanović i Plenković na Plitvicama, ali odvojeno. Obojica odala počast Josipu Joviću

‘Ali, kad umre netko tko ima pet optužnica – hiljadu ljudi’

Upitan zašto protokol nije bio zajednički, Milanović je rekao da “to morate pitati njega”, pritom misleći na premijera Plenkovića. “Razlog je bio epidemiološke mjere. Valjda zato da se međedi ne zaraze koronom”, dodao je.

“Nije sabotirao mene, sabotirao je Hrvatsku. Protokol ima nekog svog smisla”, rekao je i ponovio da je odbijen prijedlog za zajednički vijenac. Ponovio je da je odbijen zbog epidemioloških mjera. “Ali, kad umre netko tko ima pet optužnica – hiljadu ljudi”, komentirao je Milanović.

‘On je nilski konj, papa lopoče, ali ima svoju narav. Ja sam orao, sokol’

“Svatko od nas ima komplekse prema nekome, ali baš prema njemu? Mi nismo isti ekosistem, on je nilski konj, papa lopoče, ali ima svoju narav. Ja sam orao, sokol. Ti znaš na čemu si, barem nisam strvinar. Ja sam orao, sokol, znaš na čemu si… Njegovi jataci me nazivaju Mussolinijem i Staljinom”, komentirao je, pa dodao:

‘Ja Staljin? On je svoje protivnike ubijao’

“Pupovac kaže da sam Mussolini. Moji su se borili protiv njega, s Radom Končarom. “Neki dan taj isti Puhovski, koji se počeo potucati po medijima, kaže da sam Staljin. Staljin? On sa svojim protivnicima nije polemizirao, on ih je ubijao”.

Predsjednik je komentirao i hrvatsko pravosuđe i Zlatu Đurđević. “Htio sam da ovo prođe, da krenemo čistiti tu smrdljivu ribetinu. Razgovarao sam s pet ljudi. Jedna osoba je bila u dilemi, četvero zainteresirano, moj izbor je bila gospođa Đurđević. Razgovarao sam s ljudima koji nisu potkupljivi, koji nisu HDZ-ovi, koji nisu SDP-ovi”, rekao je.

Rekao je da mu Plenković nije bacio rukavicu, već “gangrenoznu kost”.

DSV suspendirao osječke suce: ‘Auuuu. Ma ajde’

Komentirao je odluku DSV-a, koji je suspendirao osječke suce zbog druženja sa Zdravkom Mamićem.

“Auuu. Ma ajdee…”, rekao je Milanović.

“U DSV-u znam tri osobe. Jedan je bio tajnik Đure Brodarca. Drugi je matematičar Bauk, nije završio pravo ali je kognitivno puno ispred njega”, kaže.

‘Pupovac izvodi istu fintu 30 godina’

Komentirao je i to da je Pupovac kažnjen od strane Povjerenstva za sukob interesa.

“Nešto u Pupovčevu obranu. Pogriješio je ništa, nije prijavio neku šljivu, krušku. Ispričavam mu se, ta kuća ne vrijedi toliko puno, to sam provjerio”, rekao je Milanović.

“Moguće da ja pričam gluposti, da je Pupovac bez mrlje. Kakve mrlje? Mogao me tako citirati da sam rekao dobar dan. To da sam rekao da je Pupovac bez mrlje, ispričat ću se ljudima jer sam to rekao. Nije. On izvodi istu fintu 30 godina. Račan je bio sretan što ne radi s njim. On sad govori da sam rekao da je prljav jer je Srbin. Može li niže? Prije nisam tako govorio jer sam trpio. Meni Pupovac nije trebao. Ja sam mu aktom dobro volje predao vladin ured za obnovu. Imamo ljude koji predstavljaju manjine, Pupovac to nije. Imate Radina, imete Kajtazija, za njih glasaju”, kaže.

“Ja sam bez manjina imao 81 zastupnika. Ljudi su osuđeni u Osijeku zbog kupovanja glasova. Zbog konverzija Srba i Roma u Mađare da može dobiti izbore. To je bio predsjednik Bandićevog kluba, Jankovich. Novcem Orbana”, govori Milanović.

“Kajtazi je dobio sve glasove Roma. Kad bi Pupovac dobio 100 tisuća glasova Srba, ja bih bio kuš. Hrvatski Srbi glasaju za mene i to već 15 godina. Ja tu nisam donio revoluciju, ali to je kontinuitet. Plenković može po potrebi kupiti još dva, tri suverenacista. Kad je u pitanju Pupovac koji se nameće kao autoritet, koji hrvatskog predsjednika uspoređuje s Mussolinijem. Pa hej braco. Odakle ti pravo uspoređivati me s Mussolinijem? Deseci tisuća Hrvata iz Dalmacije su 1941. išli u rat i ginuli zbog Mussolinija. To su opasne stvari”, rekao je Milanović.

‘Na mjestu Pupovca razmišljao bih o penziji – ne zasluženoj, ali dobroj’

Pupovac mu nije trebao kao parter, ističe, bio je to akt dobre volje. Za sebe kaže da je bio korektan, a Pupovcu poručuje da bi “na njegovom mjestu razmišljao o penziji – ne zasluženoj, ali dobroj”.

Upitan o podršci Mosta, koju spominje Plenković, rekao je da nije u kontaktu s njima.

Također, rekao je da je poruke koje je poslao Pupovcu poslao još nekim osobama. “Inače poruke ne pišem puno, ne šaljem mailove. Facebook koristim, ali prije ovog nisam mjesec i pol dana. Nisam Trump da u haiku ludilu tipkam cijelu noć. Vidite s Pupovcem i Plenkovićem se ne možete ovako zezati”, rekao je novinarima kroz smijeh Milanović.

“Čovjek sa smislom za humor između Herr Flicka i Pavle Korčagina iz ‘Kako se kalio čelik’. Uvijek na rubu suza”, rekao je.