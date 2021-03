NOVA MILANOVIĆEVA PALJBA: ‘Pupovac je zaštićeniji od pande u ZOO-u, a Plenković je terminalno nesposoban. Ja mogu samo divljati’

“Cilj te manipulacije je bio zaštiti sebe pa kasnije je htio i napakirati predsjedniku republike nekakvu prijetnju”, kaže Milanović

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović, organizirao je prijam u znak sjećanja na pogibiju Josipa Jovića, prvog hrvatskog redarstvenika poginulog u Domovinskom ratu i 30. obljetnicu akcije “Plitvice“.

Tom prigodom bit će dodijeljena odlikovanja ranjenim sudionicima akcije “Plitvice“, a predviđeno onda se predsjednik obratio javnosti:

“Dosta sam razmišljao što ću i kako ću napisati. Imam više iskustva nego neki šmokljani u ovim stvarima. Posebno su mi omiljeni drama queens i ljudi koji glume žrtve cijelo vrijeme. Nisu ljudi u crnim košuljama prijetili pred novom Pupovčevom kućom u elitnom dijelu zagreba nego pred mojom kućom. Gospodin Pupovac je zaštićeniji od pande u zoološkom vrtu. Računao sam da će objaviti moje poruke, to je duboko bijedno ponašanje, neiskreno i lažljivo kao i poruke koje je krivotvorio. Cilj te manipoulacije je bio zaštititi sebe pa je kasnij htio i napakirati predsjedniku republike nekakvu prijetnju. On nije objavio sve poruke i to je kukavički. Pupovac sad kao malo jaganjce govori da želi da ovo što prije prestane. Nisam ja ovo počeo, nisam ja nazivao saborske zastupnike smećem. Sve su to diskursi i načini ponašanja koji u Saboru nisu postojali”, kaže Milanović.

“Nikakve mete, to više ne prolazi. To je ponašanje KOS-a i Udbe. To više ne prolazi”, dodao je Milanović komentirajući Plenkovićevu konstataciju da je nacrtao metu na Pupovca.

‘Odakle mu to da Đurđević nije bila moj prvi izbor?’

Upitan za komentar premijerove izjave da bi Zlati Đurđević trebao otkriti tko mu je bio prvi izbor za šefa Vrhovnog suda, Milanović je rekao:

“Odakle mu to. Shvaćate li koliko je to zabrinjavajuće? Pričao sam s više ljudi, ona je moj javni izbor. Tko je bio moj prvi izbor? Pitajte njega. On je bio moj prvi izbor da ga maknemo s mjesta premijera, ali nema uvjete. Plenković je terminalno nesposoban. Medika ne isporučuje lijekove, a on kaže da nije računovođa. On je ništa, neni se to nikad nije dogodilo, a puno mi je teže bilo”, kaže predsjednik.

‘Ja biram biti Marlon Brando’

Rekao je i kako će N1 vjerojatno ukinuti jer ne žele da se prenose ovakva obraćanja.

“Vijesti će stavljati na 4. program Yutela koji nitko ne gleda. Jedino što mi preostaje da ovakav način divljam. Između “Ružni, prljavi i zli” i “The Wild One” ja prefereriram biti Marlon Brando. Nije idelan izbor, ali jedan od mojih glavnih kanala komunikacije je pomalo zastarjeli Facebook.”

Milanović kaže da su mu prijetili jer se borio za Srbe dok je Pupovac držao figu u džepu. Dodaje i kako je Pupovac u njegovoj vladi imao pristup svim resursima. Kaže i kako na Pantovčaku danas, na dodjeli odličja, nije bilo nikoga iz izvršne vlasti:

“Ovdje su bili hrabri ljudi, nitko iz izvršne vlasti. Tamo su papčine. Nađite mi primjer da sam na nekoga fizički nasrnuo, a puno sam fizički opasniji od Plenkovića. Nađite da sam nekoga nazvao papčinom, smećem”, kaže Milanović.

‘Šeksovo i Plenkovićevo pravosuđe’

Na pitanje zašto nije reformirao pravosuđe kad je bio premijer, odgovorio je:

“Pravosuđe se ne može reformirati jer je Šeksovo i Plenkovićevo, HDZ-ovo. Njihovi sinovi i kćeri su suci, a kako da se ja s tim obračunam? No, mogu govoriti, sad sam u takvoj situaciji, nisam u stranci.”

Predsjednik je najavio da će se Đurđević danas očitovati o slučaju lex Perković:

“Imamo izručenje, taj slučaj. Zahvaljujući kriminalnoj zavjeri Turudića i nekih ljudi, to je završilo da su izručeni građani koji se sumnjiče za djela za koja je nastupila zastara. Izručena su dva hrvatska državljana stranom pravosuđu”, kaže Milanović.

Milanović je zahvalio Đurđević što se hrabro drži u cijeloj priči:

“To njoj ne treba, to je hrabra žena.”