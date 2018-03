MILANOVIĆ NA KONVENCIJI: “Idemo po pobjedu drage lavice i lavovi, vi ste domoljubi”

U pripremi za predstojeće parlamentarne izbore, SDP je u subotu održao motivacijski skup u Domu sportova, s kojega je predsjednik stranke Zoran Milanović poručio kako je svaki glas za koaliciju “Hrvatska raste” važan i kako ne smije biti rasipanja glasova.

“Dragi prijatelji, mornari, kapetani duge plovidbe, lavice i lavovi, idemo po pobjedu. Bit će teško, svaki glas za našu koaliciju je važan. Rasipanje glasova je opasno, ono otvara mogućnost da Hrvatsku opet preuzmu ljudi koji jedva čekaju da je opet ščepaju za gušu”, poručio je Milanović.

SDP je nazvao “srcem dobrih promjena, strankom domoljuba i patriota”, potičući okupljene na skandiranje “Hrvatska, Hrvatska”.

Ocijenio je kako je SDP u protekle četiri godine “Hrvatsku učinio velikom u srcu ali i u glavi” te upozorio da je Europa trenutno pred teškim izazovima.



“Ovo su situacije u kojima se stvari lome, u kojima se postavljaju novi sustavi vrijednosti koji traju neko vrijeme. Mi smo stranka vrijednosti. Kada kažemo da smo protiv ograda i žica, onda to govorimo svjesni da preuzimamo rizik, da je naš prvi zadatak da zaštitimo sigurnost, mir i spokoj hrvatskih građana. Još jednom vas uvjeravam da ćemo se uz ovo što radimo organizirano, kao moderna i sređena država, u svakom trenutku voditi interesom da su naše ulice i gradovi sigurni i da ih ništa što se događa ne kompromitira”, kazao je Milanović.

Prvi potez: ozbiljna rasprava o preustroju regionalne i lokalne samouprave

Najavio je kako će prvi potez SDP-a nakon izbora biti otvaranje ozbiljne rasprave o preustroju regionalne i lokalne samouprave, “da se problemi čovjeka rješavaju koliko god je to moguće tamo gdje ljudi žive”. Naglasio je, međutim, kako se pritom mora sačuvati kohezija i interna snaga male države kakva je Hrvatska.

“O tome treba jako pažljivo razgovarati. To nije nešto što obećaš u kampanji i onda na silu provedeš”, kazao je Milanović. Pojasnio je da regionalni preustroj tangira ogroman broj različitih interesa te poručio kako je to moderno složeno društvo, “koje ne funkcionira kako ćaća kaže”.

Učiteljima je poručio kako SDP misli na njih te kako će voditi računa da se i taj posao plati bolje nego do sada. “Do sada nismo mogli, čuvali smo standarde, borili smo se lavovski da se ne poskliznemo, da ne padnemo, da ne napravimo štetu i nismo je napravili”, rekao je Milanović.

Uvjeren je kako njegova vlada nije napravila ni jedan veliki propust, kako je uvodila red, a kao jedno od najvećih postignuća naveo je rješavanje problema u brodogradnji.

“To je domoljublje”, ocijenio je Milanović te dodao kako “smisao stranke ne može biti grabež za vlast, za pustošenje javnih poduzeća”.

“Borimo se, ako treba i drsko jer smo mali”

“Smisao stranke može biti stvaranje države i tu je jedna stranka odigrala možda veću ulogu od drugih, ali kada dođete do određene točke, morate si postaviti nove ciljeve. Stvaranje hrvatske države je ostvareno, u EU smo, u NATO-u, moramo si postaviti nove izazove. Hrvatskoj ne prijete nacionalne manjine, prijeti joj jedino ako ne budemo dovoljno dobri, ali to ćemo spriječiti. Tražimo još četiri godine povjerenja. Dajte nam povjerenje, radimo za vas, borimo se, ako treba i drski smo i bezobrazni, jer znamo da katkad drukčije ne ide jer smo mali”, poručio je Milanović i pridružio se skandiranju “pobjeda, pobjeda”.

Kazao je kako je koalicija s SDP-om na čelu “organizacija s misijom, ali ne i sekta”. “Mi smo misleći ljudi koji promiču i štite određene društvene vrijednosti”, kazao je Milanović, podsjetivši kako je njegova vlada donijela zakon o registriranom partnerstvu.

“Štitit ćemo i prava koja smo dali nacionalnim manjinama, ali ne samo zato što to piše na nekom komadu papira, u nekom zakonu, koji se može i promijeniti. Ali, ako obećamo jednoj zajednici s kojom smo u prošlih 25 godina prošli kroz teške zajedničke stvari, ako to obećamo, onda se to mora poštivati i ja ću za to dati i više od svog vlastitog ugleda i za to ću stajati na barikadama, kao god me nazivala beogradska čaršija, jer mi nismo isti”, poručio je.

Milanović prekidan pljeskom i klicanjem

Milanović je obećao i da će nakon izbora “sjesti s bankama, ne Klagenfurtu, nego u Zagrebu, ovdje je ljepše i tražiti odgovor na pitanje zašto Petar Horvat ili Marija Petrović plaća kamatu od 6 ili 6,5 posto na kredit sljedećih 25 godina”.

“Objašnjenja koja se daju često ne razumiju ni doktori matematike koji se prave da razumiju. Tu je previše varijabli, tu ćemo napraviti reda i raščistiti. Ne obećavam nikakav obračun s bankama, nego susret sa zdravim razumom, s jasnim pravilima, da ljudi točno znaju što vraćaju”, naglasio je.

Političku konkurenciju optužio je da “nudi harač, zulum, dolinu suza i bolne rezove”. “Ako je za to i bilo osnova prije tri ili četiri godine, danas sigurno nije trenutak za ono što nude naši eksperti kojima programe pišu stranci”, rekao je Milanović, ocijenivši da prepuštanje izrade ekonomskog programa strancima nije domoljublje.

Nešto više od 4000 okupljenih SDP-ovih članova Milanovićev je govor često prekidalo pljeskom i klicanjem, a predsjednika stranke oduševljeno su dočekali i na ulazu u dvoranu. S obzirom da je euforična atmosfera rijetka pojava na SDP-ovim skupovima, Milanović im je uzvratio rekavši kako mu je ovo najsretniji dan u političkoj karijeri. “Ovo je nešto što do sada nisam doživio”, rekao je.

Uz Milanovića, na skupu su govorili i potpredsjednici Vlade Branko Grčić i Milanka Opačić te ministar financija Boris Lalovac, koji su se pohvalili uspješnim projektima Vlade u mandatu na izmaku i pozitivnim makroekonomskim pokazateljima posljednjih mjeseci.

Grčić: Ne treba nam dolina suza nego Hrvatska koja raste

Grčić je ponovio kako je aktualna vlada preuzela zemlju s visokim dugom i “kosturima u ormaru” te kako je nakon šest godina predanog rada uspjela izvesti zemlju iz duboke krize i recesije.

“Svaki dan dolazi neki novi dobar podatak o stanju hrvatskoga gospodarstva i to je najveći dokaz da smo napravili dobar posao”, ocijenio je Grčić, podsjetivši da se Vlada oduprla zahtjevima za bolne rezove jer, kaže, “nama ne treba dolina suza, nego Hrvatska koja raste”.

Milanka Opačić SDP-ovcima je poručila kako se nemaju čega sramiti, jer je Vlada “s obzirom na nered i kaos, napravila maksimalno”. Naglasila je da je Vlada u krizi očuvala razinu mirovina i plaća te da je “imala srce za sve koji su se našli u teškoj krizi zbog neodgovornih vlada prije”. “Misli li netko da siromašnih nije bilo za vrijeme prijašnjih vlada. Bilo ih je, ali siromašni se iz Verone ne vide”, poručila je Opačić.

Naglasila je da SDP u kampanji ne želi davati olaka obećanja te ustvrdila da je aktualna vlada ispunila obećanja koja su davali njihovi politički oponenti, ali ih nikada nisu ispunili. “Ti koji su obećavali danas bi htjeli ponovo doći na vlast, ali Hrvatska nema koristi od čovjeka koji je misli voditi kao tajne službe. Država se ne vodi tako, država se vodi ovako kako je vodi Zoran Milanović”, poručila je.

Kazala je i kako nekima u oporbi smetaju imena i prezimena SDP-ovaca. “Ja im poručujem, domoljubi nisu oni koji su pokrali vlastiti narod i vlastitu zemlju, domoljubi su oni koji su Hrvatsku izvukli iz krize, jer Hrvatska se voli srcem, pameću, radom i poštenjem”, istaknula je Opačić.

Lalovac: ‘Domoljubi’ u zemlji ostavili kaos

Oduševljenje u maloj dvorani Doma sportova izazvao je Boris Lalovac, koji je također ustvrdio da su “domoljubi u zemlji ostavili kaos”. HDZ je prozvao da je “išao na savjetovanje s bankarima u Klagenfurt”, a građanima je obećao da će se SDP i dalje boriti “za svakoga građanina koji živi u svom domu, bez obzira je li mu kredit vezan uz švicarski franak, euro ili kunu”.

Kazao je kako su mnogi obećavali rješenje za zadužene u ‘švicarcima’. “Međutim, kad smo donijeli rješenje, maske su pale. Pogledajte tko su bili agenti banaka – oporba i HDZ išli su na savjetovanje u Klagenfurt, Beč i Milano”, ustvrdio je.

“Nadam se da će i u HNB-u, umjesto masterchefa koji im sljubljuje hranu i piće, nabaviti nekoga tko zna kako treba financirati hrvatske građane u hrvatskim kunama”, kazao je Lalovac i “zaradio” pljesak i skandiranje “Boris, Boris”.