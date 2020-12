MILANOVIĆ GODINU ZAVRŠIO KAO NAJPOPULARNIJI POLITIČAR: Građani po prvi puta ovo smatraju najvećim problemom

Prvi put najvećim problemom građani smatraju korona krizu. Još prije mjesec dana problemi korone bili su na 5. mjestu, a u 30 dana dospjeli su na prvo mjesto liste prioriteta. Da se to riješi, želi 30 posto ispitanika

Hrvatska 2020. godinu završava s HDZ-om kao najjačom strankom, ali i blagim optimizmom. Dnevnik Nove TV donosi svoje redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje najbolje pokazuje trendove raspoloženja građana.

Predsjednik najpopularniji političar

Predsjednik Zoran Milanović godinu završava kao najpopularniji političar. I u prosincu je popravio osobni rejting. Tako o njemu na kraju 2020. pozitivan dojam ima 58 posto ispitanika, a njih 37 posto negativan dojam.

Odmah iza njega je premijer Andrej Plenković koji može računati na 56 posto građana koji o njemu misle pozitivno, a njih 40 posto misli negativno. I premijer je popravio osobni rejting. Zapravo ne samo on, većina političara simpatičnija je u prosincu. Pa tako o Boži Petrovu pozitivan dojam ima 56 posto ispitanika, a 30 posto misli negativno. I Miroslav Škoro može biti zadovoljan i o njemu većina ima pozitivan dojam, 53 posto ispitanika ga podupire, a 42 posto ne podupire. Odmah iza njega je Peđa Grbin s potporom 52 posto ispitanika, a njih 28 posto o šefu SDP-a ima negativan dojam. Posljednji na toj listi je Tomislav Tomašević o kojem 44 posto ispitanika ima pozitivan dojam, a samo 18 posto negativan.

Tko su najpopularniji političari među HDZ-ovim i SDP-ovim biračima?

Za HDZ-ove birače očekivano prvi izbor je Andrej Plenković s 95 posto potpore, a drugi je donedavni glavni tajnik Gordan Jandroković s 88 posto i na trećem mjestu je Božo Petrov s 52 posto.

Kod SDP-ovih birača očekivano prvi izbor je Zoran Milanović s potporom od 90 posto. Peđa Grbin ipak je među svojim biračima lider, istina nakon predsjednika Milanovića, i može računati na 76 posto i na trećem mjestu je Anka Mrak Taritaš s potporom od 67 posto.

Koji problem više brine građane?

Prvi put najvećim problemom građani smatraju korona krizu. Još prije mjesec dana problemi korone bili su na 5. mjestu, a u 30 dana dospjeli su na prvo mjesto liste prioriteta. Da se to riješi, želi 30 posto ispitanika. Gospodarstvo je na drugom mjestu kada se građane pita što su pravi problemi. To misli njih 15 posto. Slijedi problem nezaposlenosti koji želi riješiti 11 posto građana. Korupcija na najvišoj razini je velik problem za 10 posto ispitanika i na kraju loši političari. To problemom smatra 5 posto ispitanika.

Istraživanje je provela agencija IPSOS na uzorku od 991 ispitanika telefonskim putem od 16. do 22. prosinca. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.