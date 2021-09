Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je u utorak u New Yorku da je njegov sadašnji srbijanski kolega Aleksandar Vučić poticao na rat i da je vjerojatno ponosan na tu ulogu.

Milanović je u ponedjeljak u izlaganju na sveučilištu Columbia rekao da je Vučić bio ratni huškač, što je izazvalo buru u Srbiji.

"Vi ne možete prijeći preko toga koje uloge su neki ljudi imali na našem prostorima zadnjih trideset godina. Tu se prolijevala krv, palilo se, ubijalo, a neki ljudi su to poticali", pojasnio je danas Milanović.

Dodao je da je Hrvatska ipak "džentlmenski prešla preko toga, ali i da neće zabijati glavu u pijesak kao što rade mnogi u Srbiji".

'To je prljavo i jeftino'

"Mislim da je Vučić ponosan na to što je radio. To je nešto što treba konstatirati povremeno, naročito kada se netko otme i šalje na dnevnoj osnovi nekakve svoje političke holograme, glasnogovornike i huškače da govore sve što im padne na pamet u njegovo ime. To je prljavo i metodološki jeftino“, rekao je Milanović.

Vučić je, pak, izjavio da Milanović govori takve stvari o njemu, "plitke i niske uvrede", jer je Hrvatska ljubomorna na gospodarski uspjeh Srbije. Ocijenio da Milanoviću smeta to što će Srbija ove godine preteći Hrvatsku po ukupnom iznosu BDP-a, i to "za 300 do 600 milijuna eura razlike".

"Ukupan BDP Srbija ima veći i od Luksemburga. Ali BDP po glavi stanovnika Hrvatske i Srbije nisu ni blizu. Srbija je tu puno bliža Albaniji", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Srbija što se tiče opće razine razvijenosti nije na razini Hrvatske. U Hrvatskoj se po svim parametrima živi bolje i bogatije, a mi smo svojom razinom nezadovoljni", dodao je.

S Erdoganom prijateljski o BiH

Milanović je s novinarima razgovarao nakon bilateralnog sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Rekao je da su prijateljski razgovarali o Bosni i Hercegovini.

„Ono što govorim javno, govorim i na takvim sastancima", rekao je Milanović dodavši da je na sastanku "dosta otvorenom i vrlom ugodnom" s turske strane bio i ministar vanjskih poslova i ministar obrane.

"Vrlo visoka i jaka delegacija. Ne znam koja država je došla u jačem sastavu u New York“.

„Ono što sam naglašavao gospodinu Erdoğanu jest da u Hrvatskoj nema baš nikoga tko će se razmetati pričama da će se Mostar i Hercegovina odcijepiti, što čujemo od nekih drugih za neke druge dijelove Bosne i Hercegovine. I to nije pametno i potrebno. U Hrvatskoj nitko ne zagovara takvu politiku i takve ishode, niti tako misli“, istaknuo je predsjednik Milanović.

Grabar Kitarović dobrodošla

Predsjednik Milanović komentirao je i dolazak bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u New York kazavši da ona nije došla u hrvatskom izaslanstvu.

„Nije došla sa mnom", rekao je i objasnio da je izrazila želju biti dio delegacije.

"Ja sam rekao naravno, dapače. Jasno mi je što radi, ima dosta veze s Olimpijskim odborom i nekim inicijativama, koje nisu bez veze, ima posla. A ako hrvatska država može dati platformu, zašto ne", kazao je predsjednik.

Dodao je da je naknadno doznao da ona ipak nije na popisu delegacije zbog nekih tehničkih stvari te da ju je misija posebno prijavila.

"Danas smo se čuli", rekao je.

Za boravka u New Yorku hrvatski predsjednik trebao je održati i sastanak s glavnim tajnikom UN-a Antóniom Guterresom, što je bilo najavljeno, ali je otkazan jer je predsjednik imao važnih drugih obveza.

To nije niti trebao biti sastanak već fotografiranje i pet minuta razgovora, objasnio je predsjednik u razgovoru s novinarima.

„U tom trenutku sam ocijenio da imam nešto što je produktivnije, neformalni sastanak koji se tiče regije, državni posao”, rekao je.