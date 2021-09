Nakon što je sudjelovao na 13. konferenciji "Dan velikih planova", predsjednik Zoran Milanović obratio se medijima, pri čemu je komentirao epidemiološku situaciju i mjere.

“Smatram da je to bezveze, da se cijepit može svako. Ne pitam ljude jesu li se cijepili. Ne znam tko je među vama cijepljen, jesu li bolnice pune? Nisu. Važnije od svega je da ljudi počnu normalno živjeti. Da se glave malo propušu, da se dođe na svjež zrak”, rekao je Milanović koji smatra da je potreban povratak normalnom životu.

'Ulazimo u crveno'

Milanović se osvrnuo i na obnovu grada Zagreba rekavši da "ulazimo u crveno".

"Financijska situacija koliko čujem nije dobra zbog prethodne vlasti. Fakturiralo se i dalo sve moguće u zadnjih godinu dana, pobijedila je druga opcija koja jedva preživljava. Nema prostora trgovini. Grad Zagreb se ne može zaduživati preko neke granice. Prethodna vlast ga je dovela do ponora. Znate kako se radilo, ne znate sve”, rekao je predsjednik.

Sastanak sa Izetbegovićem

Rekao je da su tema sastanka s Bakirom Izetbegovićem, na koji je došao i bivši predsjednik Stjepan Mesić, bili odnosi hrvatskog i bošnjačkog naroda.

"Ja sam ga primio, odnosno dogovorili smo se sustresti, prije svega on je vodeći političar bošnjačkog korpusa, to je realnost. Na tome nećemo stati. O našim razgovorima želim upoznati i Plenkovića i ino-ministra. Taj je sastanak trebao biti održan prije godinu dana. Drago mi je da je došao. Prostor suradnje između Bošnjaka i Hrvata je velik, a trenutno ne ide kako treba. To naravno ne treba ići na štetu Srba. S Izetbegovićem nisam razgovarao o Komšiću. Izetbegović je, ne jedini, ali najvažniji predstavnik bošnjačkog naroda.

Mesić me nazvao i predložio taj susret. Došao je s gospodinom Izetbegovićem. Vjerojatno se i Izetbegović osjećao bolje. Inicijator sastanka sam ja, prije godinu dana, sad se to dogodilo. Nije uobičajeno, ali tak je bilo", objasnio je Milanović.

Istaknuo je da je Milorad Dodik na određeni način "talac situacije" u Republici Srpskoj te "elemenata" i ljudi koji su radikalniji od njega. "Ja mislim da on uopće nije radikalan, ali u jednom trenutku to postaje malo neozbiljno. To je kao da ja prijetim Sloveniji nosačem aviona. Prvo, ne bih nikad prijetio, drugo ne mogu takve gluposti pričati”, rekao je te naglasio da je prijetiti vojskom RS-a jednako tome.