MILANOVIĆ MAKNUO SVE BISTE S PANTOVČAKA: ‘Deložirani’ kralj Tomislav, Strossmayer, Starčević, Stepinac i Tuđman

Predsjednik države Zoran Milanović odlučio je ukloniti sve biste iz predvorja Predsjedničkih dvora na Pantovčaku. Iako se nagađalo kako će vratiti bistu Josipa Broza Tita, koju je njegova prethodnica Kolinda Grabar Kitarović uklonila prije pet godina, on je odlučio razbiti polemike “deložacijom” kralja Tomislava, Ivana Mažuranića, Josipa Jurja Strossmayera, Ante Starčevića, Stjepana Radića, Alojzija Stepinca i Franje Tuđmana, kojeg je tamo postavila Kitarović.

To je Večernjem potvrdio i glasnogovornik Ureda predsjednika Nikola Jelić, dodavši da su sve biste uklonjene još prošlog tjedna te da je to provedba Milanovićeva obećanja koji smatra da je bistama mjesto u muzejima. Titova je bista još 2015. našla mjesto u njegovoj rodnoj kući u Kumrovcu, a Strossmayer će biti vraćen u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Ostale biste ostaju u uredu, uredno pospremljene na neko manje vidljivo mjesto. No, Jelić je potvrdio kako se pregovara s kulturnim institucijama o svojevrsnoj “posudbi”, kako bi biste ipak bile izložene i dostupne javnosti.

Nije idolopoklonik

“Ja poštujem, ali nisam idolopoklonik. Oni koji se opterećuju bistama ulaze u vjerske ratove. Ja nisam u tom ratu”, rekao je svojedobno Milanović koji nije imao biste niti u svom premijerskom uredu. Ovim će potezom vjerojatno izazvati više kritika negoli ukidanjem crvenih odora Počasne bojne Hrvatske vojske, takozvanih Tuđmanovih mundira.

“Nije vratio Titovu bistu, što bi mu cijeli mandat zamjerali njegovi, pa se usput riješio i svih ostalih. Potez je dobar jer te biste na Pantovčaku nisu ni služile kao umjetnički postav, već da nas dijele ovisno o tome što je čija politika. Dekoracijom bi se trebali baviti kustosi i povjesničari umjetnosti, a politizacija i traženje razloga da se sukobimo treba konačno pasti u drugi plan”, smatra komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.

Netko će ostati uvrijeđen

Dodala je kako je predsjednička uloga da traži ono što ujedinjuje ljude te je uvjerena da će najviše reakcija biti na micanje Tuđmanove biste, jer se u Hrvatskoj ne može ništa dogoditi, a da netko ne ostane uvrijeđen.

“Naš ključni problem i jest u tome što sa svakom političkom promjenom krećemo ispočetka. Da je Milanović sada vratio Titovu bistu, prvi idući desni predsjednik ili predsjednica odmah bi je maknuli. I tako unedogled. Potreban nam je konsenzus barem na društvenim temama i da se jednom konačno prestanemo dijeliti i obilježavati jedni druge”, zaključila je Mamić.