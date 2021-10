Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u nedjelju na svečanoj sjednici makarskoga Gradskog vijeća, građanima Makarske je čestitao Dan Grada, poručio im da su puno napravili te ih savjetovao da uzimaju novac iz EU fondova.

"Uzimajte novac iz europskih fondova i budite pohlepni u okviru pravila, uzmite sve. Hrvatska je u zadnjih osam godina uplatila 43 milijarde kuna manje nego što je dobila, svih novaca iz Bruxellesa, u svih osam godina. To je pet milijardi godišnje, a od tih 5 milijardi skoro tri je poljoprivreda, socijalna mjera, vi od toga nemate ništa. To je ništa, malo i cijeli taj model je takav kakav je, s limitima. To nas neće korjenito promijeniti i nije promijenilo niti jednu europsku državu, odnosno nije ju pomaknulo iz statusa zaostajanja za najbogatijim državama koje su model smislile. Taj model je prije svega na korist njima, to je činjenica koju moraš prihvatiti“, rekao je Milanović.

'Radite ispravno i ne možete pogriješiti'

Referirajući se na izlaganje gradonačelnika koji je govorio o urbanističkim problemima Makarske, predsjednik Milanović je rekao: “Vi možete puno i vi ste puno napravili, kao i generacije prije vas, vaše majke i vaši očevi, vaši prethodnici. Naravno da ima grešaka i naravno da nije sjajno (...) Idite korak po korak, ispravljajte ono što je pogrešno, radite ispravno i ne možete pogriješiti“, dodao je.

Milanović je poručio Makaranima i da su u tome na pravom putu, istaknuvši kako žive u maloj, ali relativno bogatoj sredini, s resursima koji nisu neograničeni, ali su izdašni i nema razloga da se ne živi odlično.

„Sada se živi dobro i to nije zasluga niti jedne političke stranke nego generacije vaših predaka“, naglasio je Milanović i dodao kako nije dovoljno znati graditi svoje već je potrebno znati i sačuvati svoje. Poručio je Makaranima da će se morati najviše osloniti na vlastite snage, ne živjeti od rente, školovati se za kompleksnije stvari, i odlučnim koracima krenuti naprijed, da ne naprave štetu, a da se opet stvari mijenjaju.

Posthumno priznanje arhitektu Anti Rožiću

Plaketa počasnog građanina i grb grada Makarske danas su posthumno uručene hrvatskom arhitektu i urbanisti Anti Rožiću, koji je za svoj života oblikovao taj grad, a među brojnim građevinama u Makarskoj njegov rad su hoteli Biokovo i Meteor.

Predsjednica Gradskog vijeća Makarske Gordana Muhtić je na sjednici podsjetila kako je 24. listopada 1865. u Makarskoj prvi put, umjesto talijanskog jezika, govoreno na hrvatskom jeziku, te je ondašnje Općinsko vijeće donijelo odluku kojom hrvatski jezik postaje službeni jezik.

"Teško bi bilo zamisliti kakav bi bio naš život da tada Općinsko vijeće našeg grada nije imalo viziju slobodoumnog grada koji se bori za svoje ideale. Smjelost, hrabrost i drugačiju viziju života od onih koje su im se nametale, imali su Makarani i ljudi Makarskog primorja i kada su ustali protiv fašističke okupacije. Ako naši ljudi išta znaju onda je to braniti svoje, znaju odabrati dobro", poručila je Muhtić.

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović je rekao da su projekti arhitekta i urbanista Ante Rožića trajno obilježili grad, da su njegova djela uvijek u funkciji grada i građana, ali i da današnja Makarska niti približno ne izgleda kako je Rožić zamišljao.

'Moramo postati grad kvalitete, a ne kvantitete'

Govoreći o urbanističkim problemima Makarske gradonačelnik Paunović je kazao da ih stihijski i masovni turizam godinama polagano uništava, i to je nešto što se mora promijeniti.

"Makarska jednostavno mora postati grad kvalitete, a ne kvantitete, grad znanja, kulture, grad prijatelj djece, grad koji pruža ruku našim starijim sugrađanima. Put kojim smo krenuli vodi nas baš u tom pravcu. To sve zahtijeva od svih naših sugrađana veliku količinu strpljenja i razumijevanja, ali sve je to sa konačnim ciljem da naš grad opet postane biser Mediterana i da Makarska postane grad kojim se svi ponosimo", poručio je gradonačelnik Paunović.

Došao i general Ademi, počasni građann Makarske

Svečanoj sjednici makarskoga Gradskog vijeća također su nazočili izaslanik predsjednika Vlade RH i zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić, izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora i saborski zastupnik Jure Brkan te gradonačelnik Ploča u ime gradonačelnika gradova prijatelja Makarske Mišo Krstičević.

Uz predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici makarskoga Gradskog vijeća bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.

Među brojnim uzvanicima na obilježavanju Grada Makarske bio je i počasni građanin tog grada, general Rahim Ademi, splitski gradonačelnik Ivica Puljak, te brojni drugi načelnici i gradonačelnici iz Splitsko-dalmatinske županije, kao i izaslanstva gradova prijatelja - Đakova, Vukovara, te općine Stari grad Sarajevo i Travnik.