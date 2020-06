MILANOVIĆ KRITIZIRAO SASTANAK S KONZULTANTIMA ZBOG OTKUPA INA-e: ‘Koliko je njima dosad isplaćeno? To je bačen novac’

Predsjednik države osvrnuo se na okušaj Vlade da organizira reotkup INA-e te današnji sastanak Savjeta za INA-u s konzultantskom tvrtkom Lazard

Predsjednik države Zoran Milanović tijekom današnjeg posjeta Humu na Sutli komentirao je današnji sastanak Savjeta za INA-u s konzultantskom tvrtkom Lazard. Za N1 je poručio je da mu reotkup INA-e djeluje na tragu one “da bi bilo dobro”.

“Čekam da vidim nešto konkretno. Prvo je INA praktički predana stranim vlasnicima. Prvih 25 posto jedna priča, ono iz 2007.-2008. druga priča… To je bilo neodgovorno ponašanje tadašnje vlasti. Nakon toga se može samo kontrolirati šteta, nema više instrumenata upravljanja, ne donosiš strateške odluke u važnoj industriji. i onda Vlada dođe prije tri i pol godine i kaže da će otkupiti INA-u, ali ništa se nije dogodilo”, tvrdi Milanović.

Sastanak u predizborno vrijeme

Ponovio je kako je znakovito da se sastanak s konzultantima održava u predizborno vrijeme i dodao da ga u cijeloj priči nešto drugo zanima.

“Koliko je tim zadnjim konzultantima dosad isplaćeno? To me zanima jer to je bačen novac. Taj ugovor je težak devet milijuna eura. U redu, neki se poslovi bez konzultanata ne mogu raditi, ali vidim da se policija bavi slučajevima provjere raznih studija od po 10.000 eura i prijavljuje se za takve situacije jer su ocijenjene kao nepotrebne. Ovdje se radi o milijunima eura, zanima me jesu li to potrebni troškovi. Da se išta dogodilo mogao bih komentirati, ali ovako dva tjedna prije izbora neukusno je govoriti o tome”, poručio je Milanović.

Nitko ne želi kupiti INA-u

Dodao je da ga iz ruske naftne kompanije Rosneft nitko nije kontaktirao.

“Znam jednog čovjeka u Rosneftu, to je najveća naftna kompanija, državna je, na čelu je prijatelj predsjednika Putina. Nisu me kontaktirali i ne znam zašto bi. Dovodilo me se u vezu s ljudima s kojima nisam imao veze ni dok sam bio u izvršnoj vlasti. Koliko znam, Rosfnetu nije ni na kraj pameti kupiti INA-u, kao nijednoj drugoj velikoj kompaniji”, zaključio je predsjednik.