MILANOVIĆ KRITIZIRAO ERDOGANA U DEBATI, A SAD POLA SATA S NJIM ČAVRLJAO: ‘On nije demokratski lider. To radi štetu Hrvatima’

Zoran Milanović je telefonski razgovarao s Erdoğanom. A što je o njemu govorio tijekom debate s Kolindom? ‘Mislim da nije bilo optimalno kad je predsjednica išla kod Erdogana. Erdogan nije demokratski lider. To antagonizira, radi štetu Hrvatima, to ja ne bih radio’

Danas je novoizabrani predsjednik Zoran Milanović dao izjavu novinarima koji su bili okupljeni ispred njegova stana, pri čemu je rekao kako ga je nazvao i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan te da je taj razgovor trajao pola sata. Mi smo se prisjetili što je govorio o Erdoganu u debati s Kolindom Grabar-Kitarović, prije izbora u drugom krugu, kada ga je izjavio da ne bi išao kod njega jer nije demokratski lider.

Naime, u prvoj debati s Kolindom Grabar-Kitarović na RTL-u, Milanović nije imao baš lijepih riječi za Erdoğana. Prigovorio je bivšoj predsjednici što se u prvom mjesecu 2019. godine sastala s turskim predsjednikom u Ankari, gdje se razgovaralo i o stanju u BiH.

ŽESTOKO OKO SANADERA I 8.000 EURA, MEĐUSOBNO SE OPTUŽIVALI ZA PUČ! Završila je debata, ovo su bile ključne teme

Šteta za Hrvate

“Mislim da nije bilo optimalno kad je predsjednica išla kod Erdogana. To antagonizira, radi štetu Hrvatima, to ja ne bih radio”, rekao je tada Milanović dok se govorilo o Hrvatima u BiH te dodao da ne bi išao Erdoganu. “Erdogan nije demokratski lider. On je sugovornik, ali nije demokratski lider”, rekao je Milanović.

Na pitanje Grabar-Kitarović kako bi on razgovarao s Erdoganom koji drži milijun izbjeglica u Turskoj rekao je: “Nikakav Erdogan ne drži Europu u šaci. Ti jadni ljudi nisu krumpir i kupus. Oni su prošli kroz Hrvatsku organizirano 2015. Danas Erdogan to više ne može napraviti, ne drži taj ključ”, rekao je Milanović.

MILANOVIĆ: ‘Plenkoviću ću biti najbolji prijatelj, ali ne znam što mu znači tvrda kohabitacija’; Otkrio i što će s Kolindom i vraća li Tita