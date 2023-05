Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu za medije. Komentirao je najavu povećanja plaća.

"Dobro je primiti veću plaću, posebno s obzirom na rast cijena hrane. I inače su inflacijom pogođene namirnice prije svega, na koje ljudi troše najveći dio plaće. To je bitno političko pitanje. Jedino, gdje god odrežeš, negdje će faliti. Smanjivati mirovinske dopronose u situaciji gdje je mirovina među najnižima u Europi, to je jedan kratkovidan potez", kazao je Milanović.

"Oni i dalje lupetaju o genocidu. Dosta više. Usprkos svemu što se događalo u ratu, i dalje sam zadržao neku vrstu spremnosti na razgovor", komentirao je izjave premijerke Brnabić. Dodao je da Srbija, ako želi u EU, mora poduzeti neke mjere.

" Normalno je da se ovdje u Zagrebu kao velikog prijatelja...pitaš se, možda ja kao ruski suradnik ne bi trebao imati s tim problema, to su riječi Plenkovića, ali on ovdje kuje planove s ljudima koji su ruska patvorba", kazao je Milanović. "Sad gledam kako se ovdje na visokoj razini prima, u nereprezentativnoj ulozi, i kako je uvažena gošća osoba koju, ne znam, valjda je treba primiti, ali zovimo onda stvari pravim imenom. Srbija, ako želi u EU, mora prekinuti ovu vrstu odnosa s Rusijom, mora uvesti sankcije", dodao je.

'Slušamo o etničkom čišćenju, mene to smeta'

Milanović je rekao da je od početka rata u Ukrajini prošlo godinu dana i da Srbija mora reći gdje je.

"Rat je počeo davno, 2014., udarom u Kijevu. To treba javno reći. Nisam nikakav prijatelj Putina niti Srbije. Ali moraju reći gdje su", kazao je Milanović. "Broj stradalih u Jasenovcu, etničko čišćenje, to slušamo od Pupovca u Saboru. Mene to smeta, ako mene smeta, smeta većinu ljudi. Lupetaš gluposti. Samo budi pristojan, pristojnost je bitna. Plenković je Pupovčev talac, to u politici nije dobar odnos", komentirao je predsjednik.

Kazao je da bi Srbija trebala mijenjati temelje politike, da bi se u Beogradu nešto suštinski promijenilo.

"Ne možeš ovdje govoriti da je Republika Hrvatska nastala na etničkom čišćenju, to je jednostavno nije točno", kazao je Milanović.

'Dajte nam popis ubijenih, to imate'

Na pitanje, ima li u Srbiji volje za normalizacijom odnosa, Milanović je kazao da nisu u stanju za to.

"Ljudi su taoci čudovišta koje su stvorili. Da moraju biti prisutni svugdje i biti faktor. Jugoslavija je gotova, nema je više. Nije mi jasno kako Srbija misli unaprijediti svoj proces približavanja Europskoj uniji. Poruka je, dajte nam te popise ubijenih, to imate, nemojte nas više farbati. Hoćete u EU? Tu vam ne možemo pomoći, morate prekinuti ovu vrstu odnosa s Rusijom", kazao je Milanović.

Na pitanje, povodom Praznika rada, koji je bio njegov prvi posao, kazao je: "Jako bitno u sazrijevanju i odgoju je svijest što je novac. Teško se to može u digitalnoj platformi. Bitno je da djeca dobiju 10 ili 20 eura, ili prije prve kune. To je bitno. Šmirglao sam ogradu na Krku, krvave ruke sam imao nakon toga, stari me oženio, potplatio, bio je loš poslodavac. Sljedeći posao nakon toga bio je učenički servis, negdje u nekoj od gradskih firmi", kazao je Milanović.