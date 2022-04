Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na otkrivanju spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima, a nakon toga stao je pred novinare.

Na početku je komentirao današnji istup saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića.

"Taj Plenkovićev glodavac koji je odjednom počeo nešto raditi za novac, to nije posao saborskih zastupnika, to treba ispitati, to je sumnjivo. Zašto se okomio na mene, nije mi to problem, ali doći u Sabor i reći da imaš pola kile kokaina, a nije uhapšen…? Štiti ga imunitet, ali to je teško kazneno djelo", kazao je, dodavši da ge je trebalo privesti i optužiti za raspačavanje narkotika, ako je zaista imao kokain kod sebe. "Ako nije - trebalo ga je u ludnicu strpati", rekao je Milanović.

Komentirao je i ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana koji je rekao da se mora crvenjeti zbog Milanovićevih izjava.

"On je rumeni seoski đilkoš, nema se on zašto crveniti. Neka se crveni zbog lopovluka u svojoj stranci. Zbog toga se crveni? Radosno hoda poljem pjesnik i citira Jesenjina, tko je rusofil, on ili ja?", pitao je Milanović.

'Skaču nam po kičmi'

Komentirao je i stanje u BiH, kazavši da smo mi „predmet džeparenja i šikaniranja". "Skaču nam po kičmi i kradu nas. Ili će Zapad natjerati Izetbegovića da se usvoji zakon u skladu s Daytonom ili će visoki predstavnik za BiH, čovjek koji je nelegalno tamo došao, jer ga nije izabralo Vijeće sigurnosti - neka on to napravi", kazao je.

"Plenković je član Pučke stranke, i neka mu kaže da to provede. Ja ću učiniti sve da se u Hrvatskom saboru pristup u NATO tim državama ne realizira", kazao je Milanović.

Kazao je da nema ništa protiv Finske i Švedske koje žele u NATO. "Ali čim nama treba pomoći, nema ih. Prije toga ćemo mi učiniti sve da naši vitalni interesi dođu na red. Ako ne žele ući u NATO, onda ništa", kazao je Milanović i dodao da ga je prije tjedan dana zvao finski kolega kako bi lobirao.

"Ja ovo radim nerado, ali nemam izbora. Što zbog bezobrazluka i lopovluka političkih elita u Sarajevu, kao i drskosti međunarodnih pregovarača, moram zaštititi ljude. Ako će me zbog toga proglasiti šovinistom - fućka mi se. Hrvatski narod je moj narod. Ovo je država u kojoj treba biti svima dobro", rekao je Milanović.