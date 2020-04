MILANOVIĆ KOMENTIRAO UPRAVLJANJE KRIZOM: ‘Neke se odluke sad trebaju donositi na razini politike, ne više struke’

Predsjednik Zoran Milanović rekao je kako se Hrvatska u nepredvidivoj situaciji pandemije koronavirusa ponašala po obrascu razumnog ljudskog straha, ali i da je sada važnije donositi prave odluke

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak u Karlovcu da bi se u Hrvatskoj trebale početi donositi odluke na razini politike, a ne više struke. Hrvatska se, po njegovim riječima, u nepredvidivoj situaciji koronavirusa ponašala po obrascu razumnog ljudskog straha.

‘Instinktivno reagiranje’

“To je bilo jedno instinktivno reagiranje u kojem su se manje-više svi u svijetu ponašali isto“, rekao je Milanović novinarima prilikom obilaska pogone tvrtke “PPK Karlovačka mesna industrija”. U toj situaciji prije mjesec dana suočeni s neizvjesnošću koja je cijeli svijet prepala, “bilo je najracionalnije djelovati pomalo neracionalno i sve zatvoriti”.

No, to je po njegovim riječima bio lakši dio posla, teži dio posla je donijeti odluku jer svaki tjedan može biti bitan, kada iz toga izaći. “Danas znamo mnogo više o toj bolesti nego prije dva tjedna pa se neke odluke sad trebaju donositi na razini politike, ne više struke“, poručio je predsjednik.

Nije trebalo zatvarati restorane

Za potez inspektorata koji su zatvorili više ugostiteljskih objekata, Milanović je rekao da je bio pogrešan. “Hrvatska danas predstavlja modernu državu ali ono što se dogodilo jučer predstavlja nešto sasvim novo“, kazao je, dodavši da obrazloženje koje je dobio nije zadovoljavajuće. To je pogrešno i to treba ispraviti što prije, to nije pitanje struke, to je pitanje razuma, zaključio je.

