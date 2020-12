MILANOVIĆ KOMENTIRAO POREZ NA NEKRETNINE, ALI I KORONAKRIZU: ‘Ovo nas sve mentalno iscrpljuje, trebamo taktiku’

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na 1. sjednici Ekonomskog savjeta Predsjednika Republike Hrvatske, govorilo se o izradi Nacionalne razvojne strategije

Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika za ekonomiju, nakon sastanka o izradi Nacionalne razvojne strategije rekao je da su raspravili sva pitanja te da je evidentno da kasne, ali je činjenica da se radi o dokumentu u kojem krajnje konstruktivno postoji mogućnost poboljšanja. Dokument bi trebao koristiti neka naša znanja, koja bi mogla biti i bolja, rekao je. Budući da se ekonomija dominantno oslanja na javni sektor potrebno je adresirati i druge probleme poput nejednakosti svake vrste, dodao je Mačkić. “Postoji prostor za poboljšanje. Evidentno kasnimo, ali pokušat ćemo, to je ovdje bila naša intencija, ukazati na te nedostatke, vidjeti koji su pokazatelji koji bi bili možda adekvatni u svemu i da iz svega ovoga izađemo na bolji način nego što smo ušli”, zaključio je Mačkić.

Premijer osobno pozvao predsjednika Milanovića da se uključi u izradu Strategije

“Dokument nije loš, ali je pitanje je li dovoljno dobar i mi ćemo dati svoj doprinos. To je puno kvalitetnije nego da sam se uključio kao pojedinac ili poslao nekoga kao što je htio predsjednik Vlade”, rekao je Zoran Milanović. Predsjednik je rekao kako ga je premijer Andrej Plenković osobno pozvao da se uključi u rad radne skupine za izradu Strategije, a predsjednik je pozvao premijera da se uključi i saborska opozicija koja može pridonijeti kvaliteti. “Znamo kako će to izgledati u Saboru, bit će automatski izglasano i taj dokument neće imati nikakvu važnost”, rekao je Milanović. Naš pad sigurno će biti najveći u Europskoj uniji, rekao je predsjednik, dodavši da su to informacije koje trebaju potaknuti na djelovanje.

“Porez na nekretnine je ogroman zalogaj”

Govoreći o porezu na nekretnine, Milanović je rekao da je to ogroman zalogaj te da “nikome ne bi gurao pod nos što ga nije napravio”. “Ako mu je svrha penaliziranje onih koji imaju, to je nepotpun smisao. Što se tiče PDV-a, Hrvatska je stjecanjem okolnosti koje su eksterne i egzogene, krenula s relativno visokom stopom PDV-a iz svojih razloga, a onda je ta stopa rasla iz krize u krizu, tako da sad govoriti o tome hoće li stopa PDV-a biti 24 ili 25 posto nije bitno za konkurentnost. Ono što je puno bitnije su druga porezna opterećenja”, rekao je Milanović.

Govoreći o planu Vlade za Hrvatsku u idućih 10 godina, Milanović je rekao da to države ranije nisu radile.

Upitan za koronakrizu, predsjednik je izjavio:

“Treba nam taktika za izlazak iz ove situacije koja nas sve mentalno iscrpljuje.”