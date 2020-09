MILANOVIĆ KOMENTIRAO ODLUKU USTAVNOG SUDA, PA MU POBJEGLO: ‘Ovo je s*anje…’; brzo se ispravio

Zoran Milanović je komentirao odluku Ustavnog suda o radu Nacionalnog stožera civilne zaštite, a tijekom njegove izjave dogodio mu se jedan nespretni lapsus

Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je u utorak odluku Ustavnog suda po kojoj su sve mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite, osim rada nedjeljom, u skladu s Ustavom. Poručio je da je Ustavni sud političko tijelo koje je donijelo političku odluku s kojom se ne slaže, jer smatra da Stožer djeluje protuustavno, s obzirom na to da je trebalo primijeniti ustavnu odredbu o izvanrednom stanju. Pritom je napravio mali lapsus, rekavši s*anje umjesto stanje, ali se brzo ispravio.

“Kome danas nije jasno da je u Hrvatskoj de facto izvanredno stanje. To nije ratno stanje, od početka naglašavam. Plašili su nas izvanrednim stanjem, ali mi, kao i cijela Europa, živimo u izvanrednom stanju. To nije normalno stanje i upravo zato, u takvoj situaciji se primjenjuju posebne mjere. I to je sve. Ratno stanje, to je nešto sasvim drugo. Ovo je s*anje, stanje prirodne katastrofe i to je to. Tu se određena ljudska prava suspendiraju i to na duže vrijeme. Donesen je jedan nejasan i labav pravni okvir i Ustavni sud se prepao, valjda. Odnosno, prepao se 100 posto, ali to je isto ljudski”, rekao je Milanović u razgovoru za RTL.