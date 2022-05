Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je brodogradilište Tehnomont u Puli. Predsjednik je potom krenuo u obilazak pogona proizvodnje brodova, nakon čega je dao izjavu za medije.

Komentirao je izmjene Zakona o Vladi – skidanje imuniteta članovima Vlade za sva koruptivna kaznena djela te kodeks ponašanja državnih dužnosnika

"Od kodeksa ništa, on je efikasan kao i sankcije bilo koje vrste. Mislim da je to užasno opasno i to sam rekao Plenkoviću kad smo razgovarali zadnji put telefonski da pazi što radi, uhapsili su mu ministra. To se dogodilo prvi put u 20 godina i to smatram opasnim u državi, da netko može, DORH, bilo tko, upadati u stanove ministara, kakvi god oni bili, i privoditi ih i rasturati Vladu. Imunitet tome služi. Ne da biste mogli krasti i pustošiti, nego da bi postojala jedna ravnoteža odgovornosti i moći u državi. Nekoga uhititi i strpati u pritvor i dovesti kamere je velika moć. Nakon toga da osoba je gotova i zato imunitet", rekao je Milanović.

"Govorim kao netko tko je zaštićen apsolutnim imunitetom, jer to stoji u Ustavu. Ali Ustav je nedorečen, tih, kada je u pitanju imunitet članova Vlade koji su jako važni ljudi, premijer da ne govorim. Ovo što se on elegantno, šarmantno, kavalirski odriče nekakve zaštite, to se odnosi i na premijera. Sutra i premijeru može netko nepoznat s nalogom koji je dobio pet minuta prije uhititi ga, staviti mu lisice i onda se ti braco vadi. To je loše i to samo pokazuje Plenkovićevu slabost. Ja sam ga nagovarao da jako razmisli o tome. On je valjda mislio da ga vabim u neku stupicu. On je u stalnoj paranoji. Ja sam bio dobronamjeran", dodao je.