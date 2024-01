Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je u Splitu na svečanoj primopredaji dužnosti zapovjednika Hrvatske ratne mornarice (HRM), a nakon toga dao je izjavu za medije.

Rekao je da nije donesen dugoročni plan razvoja Oružanih snaga koji donosi Sabor uz suglasnost predsjednika Republike. “Hrvatskoj treba jedan malo veći brod i trebamo ove brodove koji se pacaju ili ne pacaju koji su upisani na brodogradilište a ne na ratnu mornaricu, te brodove treba završiti. Prošlo je desetljeće.”

Komentirao je i mogćnost uvođenja obveznog vojnog roka, kazavši da o tome treba razgovarati. To nije jednostavno. Koliko je to ljudi, jesu li samo muškarci, gdje ih smjestiti… Moguće je vratiti, ali vrlo komplicirano i onaj tko to predlaže treba dati detalje. To je legitimna tema.”

Plenković bi htio hapsiti

Komentirao je i izbor glavnog državnog odvjetnika. "Državni odvjetnik, tužitelj, to je puno pravilnije… To je tužitelj, on proganja u interesu države, a još bi nam trebao i tumačiti zašto nešto jest ili nije napravio.”

Govoreći o izmjenama Kaznenog zakona, kaže da bi Plenković htio hapsiti one koji objave podatke iz istrage.

"Podsjetit ću vas, istraga je bila tajna iz nekog razloga. Ta aura fascinacija tajnosti je maknuta. Zašto DORH nikad dok ej mogao pokrenuo postupak progona onih koji dilaju medijima? zato što je to radio DORH, morali bi tužiti sami sebe. Evo Plenkovića, enter Plenković. Zašto je on za represiju da javnost sazna? Sve što znamo o muljažama njegovih ljudi znamo jer su podaci iz istraga curili. Tko god dođe pod udar tog zakona, ja ću ga pomilovati!”

Kaže da novinari po tom zakonu ne mogu odgovarati i ne mogu biti ni poticatelji. “Neće ih optužiti, ali će ih maltrtirati, tjerat će strah u kosti. To je 2024., Hrvatska je nazadovala od Sanadera u svemu.”

Komentirao je i izbore. “Ove godine su jedni važni izbori – izbori za Hrvatski sabor. Europarlamentarni izbori nisu važni izbori za RH ni za jednu zemlju. Predsjednički isto nisu važni kao parlamentarni i dolaze nakon svega. Opet moram reći, ovo što jedan čovjek izvodi, jedan čovjek a ne cijeli HDZ, bezobrazna je privatizacija vlasti i politike izbornog procesa u vlastitu korist koju Hrvatska nikad nije vidjela i pitanje je hoće li opet.”

Dodao je da se izbori u RH se prilagođavaju privatnom Plenkovićevom interesu.

Podsjetio je na posljednje poteze Charlesa Michela i njegovu najavu da će ići na europarlamentarne izbore. "On je zapiknuo mjesto Charlesa Michela i sad se tu igraju velike igre i hrvatska javnost to mora znati. Michel odlazi, odlazi ranije, i umjesto u 11. mjesecu završava 1.7. i EU je u problemu jer većina ne žli da Orban bude privremeni šef Vijeća nego traže rješenje – idealno za Plenkovića, ali izvoli to podijeli s javnosti”, nastavio je predsjednik.

"Imaš tu ambiciju, okej, to su tvoji privatni planovi, bolje da je Hrvat – pa i Plenković, unatoč 30 ministara koji su otišli”, kazao je.