MILANOVIĆ KOMENTIRAO JANDROKOVIĆEVE MIŠIĆE: ‘Dobro je, nisam riknuo od smijeha’

Zoran Milanović komentirao je Jandrokovićevo pokazivanje mišića kao odgovor na njegovu opasku da je ‘nasilnik bez mišića’

Predsjednik Zoran Milanović je tijekom svog posjeta u Čakovcu komentirao fotografiju Gordana Jandrokovića u Kupaćim gaćicama. Predsjednik Sabora mu je na taj način odgovorio na opasku da je “nametnuti stranački dodvorica koji pokušava glumiti, ali je u stvari jedan nasilnik bez mišića”.

“Ne znam jel’ se to slikao na Šoderici ili pred kućom svog punca, mog ujaka inače, vodećeg komunista u Gradu Zagrebu, Ante Matasića, jednog poštenjaka. Ali to je bilo prije nego što je on ušao u HDZ. Ne znam gdje se slikao”, prenosi Milanovićeve riječi RTL.

MILANOVIĆ JOŠ ŽEŠĆI: ‘Plenković je krkao bozu i kremšnite a ja sam pio pivo i viski…’; Nije ostao dužan ni šefu Sabora: ‘Nasilnik bez mišića’

Na pitanje kako doživljava tu poruku, Milanović je odgovorio da to treba pitati Jandrokovića. No, on je poručio da sami prosudimo o njegovim mišićima.

“Možda bi, ne znam, mogao to proširiti na njegovog šefa da bude jedan objedinjeni, ono, skini mi se. U duhu skidanja. Ne, ne, ne, ne bih, ne bih. Ne bih, mislim, to je njegova stvar. Ima djecu, ima familiju, prijatelje. Ako se njima to sviđa, mislim, super”, ustvrdio je predsjednik države te nastavio:

“To nije ništa vulgarno, to je naprosto jadno. Ovo za mišiće sam mislio preneseno, ne doslovno. A kako on sve shvaća doslovno i kako je pun nekakvih tjeskoba i pomutnji, htio se pokazati. Super kupaći! Kaj još ima? Bok. Dobro je, nisam riknuo od smijeha”.

OVO POSTAJE UZBUDLJIVO: Jandroković odlučio doslovno pokazati ‘miške’ Milanoviću: ‘Nisam nasilnik, a o mišićima prosudite sami…’

Inače, verbalni rat između Pantovčaka i Markova trga traje već mjesecima, a trenutno se vodeći ljudi države prepucavaju oko izbora Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

PREMIJER KOMENTIRAO GOLIŠAVU JANDROKOVIĆEVU FOTKU: ‘Gordan je odgovorio u svom stilu, a hrpa licemjera i kukavica šuti…’