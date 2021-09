Predsjednik Zoran Milanović boravio je u Splitu gdje je sudjelovao na obilježavanju Dana Hrvatske ratne mornarice i obilježavanju 30. obljetnice ustrojavanja Hrvatske ratne mornarice u vojarni Admiral flote „Sveto Letica- Barba".

Nakon svečanosti obratio se medijima. Na početku je komentirao izbore u Njemačkoj.

"Nisu to pobjede od prije 20 godina kada je Gerhard Schröder pobjeđivao uvjerljivo ili Angela Merkel. Niti je to rezultat iz 2005. kad su Schröder i Merkel imali isti broj glasova i kada je formirana neka koalicija. Ovo su takve pobjede i rezultati. Došlo je do preslagivanja i potpuno novog odnosa snaga, bitno drugačijeg na njemačkoj političkoj sceni. Koalicija će biti tročlana. Kako stvari stoje vodit će Socijaldemokrati ali neće se ništa bitno promijeniti u njemačkoj politici prema Europi i RH", kazao je Milanović.

Na pitanje o izboru predsjednika Vrhovnog suda kazao je da oko toga nema nikakvih novosti.

"Predlažem da odaberu kandidata, to je dobar prijedlog", kazao je.

Velika stvar i obaveza

Osvrnuo se i na izvješće SOA-e u kojem se pobrojavaju ugroze koje prijete Hrvatskoj te kazao da Hrvatska može biti mirnija nego ikad.

"Ovo je prvi puta u našoj povijesti da hrvatska politička zajednica ima vlast, vlast jednako teritorij, od Prevlake do Piranskog zaljeva. To je velika stvar i obaveza“, rekao je, dodavši da treba više ulagati u vojsku.

"Ne smanjivati proračun, zadržati ga kakav je bio prije krize inače nećemo moći održavati sve što nabavljamo. To košta i nije to samo zrakoplov, to je i streljivo, zalihe, niz toga. To nije samo za pokazivanje nego ne dao bog za upotrebu“, kaže Milanović.

Situacija na Kosovu nas ne ugrožava, ali je promatramo. Nadodao je predsjednik.

"Odnos Beograda i Kosova, teško će i jedni drugi napredovati prema EU, to se odnosi na Srbiju jer Kosovo nije priznato i ne vjerujem da će tako brzo biti priznato od svih članica EU. To je prepreka koju gledamo godinama, teško je preći preko nje. Mogu pozvati na deeskalaciju, to radi europska diplomacija i nikad ne napravi ništa", kazao je.

Neriješena situacija u regiji

Na pitanje kako komentira stavku kibernetičkih napada na Hrvatsku koji se spominju u izvješću, kaže da neke zemlje imaju izletničku narav, no da se ne radi o ničem bitnom što bi ugrozilo Hrvatsku.

"Nisam zabrinut. Iz ovog što piše jasno je da svijet ne miruje i da povijest nije stala. Imamo neriješenu situaciju u regiji, imamo Beograd, ne govorim Srbe i Srbiju jer je to zapaljivo, imamo vlast koja lupeta o srpskom svetu. Pozivam Hrvate koji ne žive u Hrvatskoj da budu racionalni", kazao je.

"Je li Subotica hrvatski svet? Ona je veća nego sve zajednice u kojima žive Srbi u Hrvatskoj u provinciji", rekao je Milanović.