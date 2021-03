MILANOVIĆ KOMENTIRAO DANAŠNJU ODLUKU USTAVNOG SUDA: ‘Namještanje natječaja je kazneno djelo. Za sve, pa i za kumove’

“Ali, eto, sad smo iz prve ruke doznali novu razinu besmislenosti kojom se vodi većina ustavnih sudaca”, piše Milanović

Predsjednik Zoran Milanović na Facebooku je večeras komentirao objavu Ustavnog suda da predsjednik ne može predložiti kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda mimo javnog natječaja.

“Ako su javni natječaji, oglasi pa i javni pozivi možda i namješteni, to nije razlog da se oni ukinu nego da demokratska kontrola omogući da se izaberu najbolji kandidati”, podučio nas je danas Šeksov kum s Ustavnog suda. I prisnažio kako se zakoni moraju primjenjivati, citiram, „smisleno“. Prvo, kume, natječaj i javni poziv nisu isto. Ni to niste naučili. A namještanje natječaja je kazneno djelo. Za sve, pa i za kumove. E, to ste morali naučiti.

USTAVNI SUD PRELOMIO: Milanović za šefa Vrhovnog suda može izabrati samo onoga tko se prijavio na javni poziv

Ali, eto, sad smo iz prve ruke doznali novu razinu besmislenosti kojom se vodi većina ustavnih sudaca, vjernih HDZ-ovih žetona, koji smišljaju sve što treba kako bi spasili vojnika HDZ-ovog pravosuđa Sessu. Možda još da odluče kako za predsjednika Vrhovnog suda moram predložiti nekog od ovih Mamićevih veseljaka? Ili da Plenković reaktivira svoju skupinu Borg i njoj povjeri izbor predsjednika Vrhovnog suda? No pasaran! Moja kandidatkinja nije i neće biti iz njihove močvare. Moja kandidatkinja ostaje Zlata Đurđević i HDZ će, koliko god im to teško padalo, morati glasati o njoj. Za ili protiv, što će sve reći”, napisao je na Facebooku Milanović.