MILANOVIĆ SE NAŠAO S PLENKOVIĆEM PA IZJAVIO: ‘Nije bilo neugodno. Imate vi neka prava pitanja?’; Osvrnuo se i na kupnju aviona

Predsjednik Zoran Milanović izjavio je da današnji sastanak s Andrejem Plenkovićem na VIjeću za obranu nije bio neugodan:

“Družba je družba, služba je služba. Bilo je jasno, kratko, mislim da smo se jako dobro razumjeli. Pričali smo o avionima. Strictly business.”

Na pitanje je li današnji sastanak kraj trzavica, odgovorio je:

“Ne znam.”

‘Plenković i ja nismo isti’

Osvrnuo se i na dan Oružanih snaga:

‘Opet se petlja oko protokola, što će biti, a što ne. Preklinjem vas da te stvari ne stavljate u istu ravninu, Plenković i ja nismo isti”, rekao je predsjednik.

Na ponovljena novinarska pitanja o njegovom odnosu s Plenkovićem, predsjednik je uzvratio:

“Imate vi neka prava pitanja?’

‘Najbitnije je da imamo avione do 2024.’

Iako je danas bio na sastanku Vijeća za obranu oko nabavke borbenog zrakoplova, nije želio komentirati za koji će se avion Hrvatska odlučiti.

“Ako je to američki avion, to se još nije počelo proizvoditi. Ako je francuski ili švedski, vrijedi isto. Najbitnije je da imamo avione najkasnije 2024. godine. Do te godine moraju biti tu. Hrvatska ne bi smjela biti bez vlastitih resursa niti dana. Ovdje vodimo računa da naši kapaciteti ne budu nijednog dana prazni.”

‘Maledoniju su navikli tretirati kao nekoga koga šutaš’

Komentirao je potez Bugarske koja je hrvatsku veleposlanicu pozvala na razgovor zbog njegovih izjava:

“Makedoniju su u Bugarskoj navikli tretirati kao nekog koga šutaš sa strane, to nije u redu. Oni igraju uzorno i po pravilima, ispunili su sva demokratska pravila koja možete zamisliti. Pokorili su se grčkim zahtjevima da ispred Makedonija stave Sjeverna, primili su ih u društvo mrtvih pjesnika, ali ovaj uvjet Bugarske je previše. O nekim stvarima treba javno progovoriti. Makedonija je žrtva manjka interesa i elementarne empatije i sad se našla bugarska politika da im u knjigama mora biti toliko i toliko znakova, to se ne radi u 21. stoljeću”, rekao je predsjednik.