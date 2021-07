Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na predstavljanju dokumenta "Dugoročna razvojna vizija Banije". Dokument je izradila radna skupina sastavljena od članova predsjednikova Ekonomskog savjeta i vanjskih stručnjaka s područja ekonomije, sociologije, antropologije i urbanog planiranja.

"Ovdje je mrtvo, a želimo da bude živo. Nije mi problem slušati ljude, ljude koji uzgajaju borovnice i koji zapošljavaju 200 do 400 ljudi", rekao je.

Govorio je o o cijepljenju:

''Da smo postupili kako sam zavapio i govorio, da je Sabor donio ovakve odluke koje zadiru u ljudsku privatnost, danas bi sve te odluke bile jednostavnije. Bilo bi dobro da se svi ljudi cijepe. Očekivao samo ovo i zato sam govorio tako kako sam govorio, jer sam predvidio ovo. Nije dovoljna odluka Vlade i vladajuće stranke'', komentirao je predsjednik najavljeno uvjetovanje potpora poduzetnicima cijepljenjem.

Smatra da će biti i tužbi i dodaje:

"Ljude treba navesti nagovaranjem, ne kažem da Vlada to ne radi, to radim i ja. Ali procedura je važna, ona ljudima daje neku sigurnost, znaju koliko i kako mogu. Sada smo došli do toga da imamo rješenje na koje pola ljudi ne pristaje, a cijepljenje je rješenje'', kazao je Milanović.

'Plenković ne želi komentirati? E pa ja ću'

Komentirao je situaciju u Vruji.

"Plenković to nije želio komentirati. E pa ja ću", započeo je Milanović pa nastavio:

"Koga ja to štitim i kojim sredstvima? U moje vrijeme je prvi put ozbiljno zaustavljena ilegalna gradnja. Ja ovdje ne znam detalje. Osim što znam da iza toga stoje deseci odobrenja koje su dala javna tijela, županije, država, a tu upravlja HDZ. Nemoj lagati da mi neki ljudi zapošljavaju djecu. On studira i volontira. Koja je to usluga koju predsjednik može ponuditi nekome tko mu je nešto transparanetno donirao? Nikakva. Dapače, od toga može imati samo štete. Ako je to protupravno, neka mu sruše", kaže Milanović.

Istaknuo je i da on to nije mogao sve provjeriti.

"Ne znam tko je u pravu. Do neke mjere vjerujem institucijama. Nekim novim šatorima nećemo riješiti ništa. Privatna imovina je privatna imovina. Ja je nemam puno, ali to je temelj demokracije, to treba poštivati. Tko krši zakone neka ga se kazni, ali ne ove revolucije. To je prije bilo sastajalište narkomana. To će biti hotel. Ako neće on napraviti, uzet će to netko, neki HDZ-ovac, neki stranac", kaže.

'To je vikinška pravda'

Na pitanje novinara, poručio da je apsolutno ponosan što mu je Latković donirao.

"To je ta vikinška pravda. Možda da Ragnara predložim za šefa Vrhovnog suda, ne znam koju je školu završio. Samo što nije brodom doplovio tamo, dogegao se cestom. Srušite je više. To je hajdučka pravda, balvan revolucija. Srušite to", poručuje Milanović.