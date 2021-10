Predsjednik Zoran Milanović dao je danas izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na aktualne teme u Hrvatskoj.

Komentirajući presudu HDZ-u, Milanović je rekao da je sud u činjeničnom supstratu potvrdio gotovo sve.

"S jedne strane to s Plenkovićem nema veze, ali s nekima koji su aktivni i danas ima veze. To je njegova (Plenkovićeva) stvar”, rekao je Milanović.

"Tajming je neobičan. Kao da ih je netko ucjenjivao. Naravno da nije cijelo pravosuđe HDZ-ovo. Presuda je očito napisana ranije, to je jasno kao suza. Čuvana je u otpremi i dan-dva prije imenovanja novog predsjednika Vrhovnog suda je objavljena. Netko je donio tu odluku, pretpostavljam da nije kotlovničar, nego osoba koja vodi Sud. Treba pitati s kojim motivima i zašto nije objavljena pred dva mjeseca. Ne znam jesu li to stvari u diskreciji predsjednika Suda, ali ako jesu, to je vrlo opasno oružje i jako, jako učinkoviti alat manipulacije".

Na pitanje kokaina u vojsci, kazao je da su to izolirani, ali zabrinjavajući slučajevi. Rekao je da neće tražiti testiranje svih vojnika.

"Što je sljedeće, testiranje učenika, svih službenika? Kupili su drogu na crnom tržištu, to je svakome jasno".

Komentirao HRT pa spomenuo i Net.hr

Milanović se osvrnuo i na izbor glavnog ravnatelja HRT-a, koji je je izazvao žestoku reakciju saborske oporbe koja je jučer ujedinjena opstruirala saborsku raspravu, a u svojoj je izjavi spomenuo i portal Net.hr.

"Nitko se ne bori za HRT ili za javni nadzor HRT-a zbog emisije o poljoprivredi. Važna tema. Ne. Nego zbog dnevne politike. Dakle, dnevnom politikom se, za razliku od vremena kada je umro voljeni drug Tito i kada je HRT bio televizija Zagreb jedini, sad se bave svi; i vaša televizija, i vaša, i raznorazni drugi mediji i platforme, internet i Index i Net i šta znam tko sve ne. To je to. Dakle građani su itekako informirani", rekao je Milanović.

Oporba opstruirala sjednicu

Podsjetimo, oporba je sinoć prekinula sjednicu kada je ujedinjena izašla za govornicu i opstruirala raspravo u izboru Roberta Šveba za glavnog ravnatelja HRT-a.

Zastupnici su se na društvenim mrežama objavili fotografije kako dežuraju u Sabornici kako bi spriječili eventualni pokušaj HDZ-a da raspravu o Švebu nastave bez njih.

“Odnijeli smo pobjedu nad samovoljom HDZ-a koji je mimo Poslovnika odlučio maknuti Strategiju suzbijanja korupcije i progurati raspravu kojom žele na čelo javnog servisa imenovati čovjeka koji je u očitom sukobu interesa! Prva pobjeda je tu, borba se nastavlja”, kazao je Nikola Grmoja.