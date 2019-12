MILANOVIĆ JE UVJEREN DA BI TUĐMANA DANAS IZBACILI IZ HDZ-A: ‘On je bio Titov general koji je jako profitirao od tog sustava’

Zoran Milanović: ‘Mislim da bi Tuđmana danas izbacili iz HDZ-a zbog njegovih stavova o društvenim i intimnim pitanjima, pitanjima braka, Bleiburga, odnosa prema Titu. On bi dobio šut-kartu iz stranke’

Gostujući u Pressingu N1 televizije, predsjednički kandidat Zoran Milanović izjavio je kako misli da bi prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana danas izbacili iz HDZ-a. “Mislim da bi Tuđmana danas izbacili iz HDZ-a zbog njegovih stavova o društvenim i intimnim pitanjima, pitanjima braka, Bleiburga, odnosa prema Titu. On bi dobio šut-kartu iz stranke. On je bio Titov general, od Tita je dobio viletinu, luksuzan stan u Nazorovoj, koji je privatizirao preko reda.”

Milanović je podsjetio da je Tuđman za Hrvatsku bio spreman provesti neko vrijeme u zatvoru, a okarakterizirao ga je kao “prkosnog” i “s gardom”. “Nije često bio u pravu, ali je tada u bitnim stvarima bio u pravu, i to su mnogi hrvatski građani prepoznali, i zato je on mogao kao bivši Partizan, komunist, Titov general, koji je jako profitirao od tog sustava, ali je i kažnjen, biti prihvaćen kao lider i voditi Hrvatsku u to teško vrijeme. Nažalost dopustio je da ga okruže ljudi najniže moguće kvalitete, a svi ovi koji se danas pozivaju na njega su smiješni ljudi – svi. Na njega se može pozivati njegov sin i to je to.”

‘Lagano odlazi u povijest’

Rekao je i kako se zalagao da se Markov trg nazove po Tuđmanu, ali da su u međuvremenu skinuli Trg maršala Tita. “Tuđman lagano odlazi u povijest. Na njegovom sprovodu nije bio nitko osim kasnijih autokrata i diktatora, kao što je Orban. Bilo mi je žao što nitko nije bio. Nisam likovao, bio sam diplomat, za razliku od Kitarović i ostalih.”

