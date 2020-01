‘MILANOVIĆ JE USPJEŠNO OŽIVIO POLITIČKU KARIJERU’: Slovenci pišu kako su HDZ i Plenković doživjeli novi izborni poraz…

Milanovićeva pobjeda bila je glatka, birači su pokazali želju za promjenom i na Pantovčak poslali nekadašnjeg premijera i bivšeg predsjednika SDP-a, piše ljubljanski list “Dnevnik”

Pobjeda Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima održanima u Hrvatskoj u nedjelju bila je “glatka” unatoč najavama da će razlika između njega i dosadašnje predsjednice Kolinde Grabar- Kitarović biti vrlo tijesna, navode u prvim reakcijama slovenski mediji koji još ne objavljuju detaljnije komentare.

“Milanovićeva pobjeda bila je glatka, birači su pokazali želju za promjenom i na Pantovčak poslali nekadašnjeg premijera i bivšeg predsjednika SDP-a”, piše ljubljanski list “Dnevnik”.

“HDZ i premijer Andrej Plenković tako su doživjeli novi izborni poraz, nakon podbačaja na europskim izborima u svibnju, a u SDP-u na krilima Milanovićeve pobjede očekuju uspjeh i na ovogodišnjim parlamentarnim izborima”, dodaje “Dnevnik”.

Kako pak navodi slovenska tiskovna agencija STA, Milanović je pobjedom na predsjedničkim izborima “uspješno oživio političku karijeru”.

“Nakon što je vodio hrvatsku vladu, sada će se Milanović naći na dužnosti predsjednika države, kao peti čovjek na tom položaju od početka hrvatske samostalnosti”, pišu slovenski mediji.

Slovenci zadovoljni?

Iako međunarodna politika, a osobito odnosi sa Slovenijom koji su zadnjih godina po ocjeni slovenskih komentatora “zaleđeni” zbog arbitražnog spora, nisu bili u središtu izborne kampanje, svi slovenski mediji ističu da je izabrani predsjednik Milanović u predizbornim suočavanjima zadnjih dana kazao da je Slovenija, bez obzira na otvorena pitanja, najbliža partnerica Hrvatske, osobito kad je riječ o suradnji u okviru Europske unije.

Što se tiče odnosa sa Slovenijom, tu prema ocjeni slovenskih medija, ne treba očekivati velike promjene budući da je i arbitražni spor i izlazak Hrvatske iz granične arbitraže došao u vrijeme bivše vlade koju je vodio Milanović, ali se u njegovim riječima u kampanji ipak vidi napredak.

“Bilo kakvih bitnih pomaka u odnosima sa Slovenijom ne treba očekivati, osobito kad je riječ o implementaciji arbitražne presude, i to bez obzira na to što šef države i u Hrvatskoj ima neke ovlasti na vanjskopolitičkom području. No, moglo bi barem doći do nekih pomaka u odnosima na općoj razini kojih sada zapravo nema. Na kraju krajeva, Milanović upravo Sloveniju vidi kao najvažnijeg saveznika u Europskoj uniji, a to bi mogao biti dobar početak”, navodi mariborski list “Večer”.

