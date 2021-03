MILANOVIĆ JANDROKOVIĆA NAZVAO ‘PLEKOVIĆEVIM BATLEROM’ PA SE OPET OSVRNUO NA ĐURĐEVIĆ: ‘Odbijte je, I dare you’

Predsjednik RH Zoran Milanović i ministar obrane Mario Banožić danas borave u Požegi

Svečanoj prisezi 29. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u vojarni “123. brigade HV” u Požegi nazočili su predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH, Zoran Milanović i ministar obrane, Mario Banožić.

Svečanu prisegu položilo je ukupno 196 ročnica i ročnika. “Danas ste postali članovi velike obitelji Hrvatske vojske. Posebno veseli što velik broj žena danas prisegnulo, gotovo trećina. Ročnice i ročnici, hvala vašim obiteljima što su vas poduprli da ostvarite karijeru u Hrvatskoj vojsci. Od srca vam čestitam i dobrodošli u Hrvatsku vojsku”, rekao je Banožić čestitajući ročnicama i ročnicima na prisezi.

‘Činit ću sve da ne morate bez nužde riskirati vaš život i zdravlje’

Čestitao im je i predsjednik RH Zoran Milanović.

“Vaša prisega se u malo toga razlikuje od prisege koju sam ja položio prije godinu dana – kratka i jasna. Hvala vam što ste odabrali napor i rad i način života teži od običnog, to je poziv, način života. Činit ću sve da ne morate bez nužde riskirati vaš život i zdravlje, ako za tim ne bude najpreće potrebe. Rat je iza nas i ljudima koji su se za nas žrtvovali dugujemo jako puno. Snaga malih nacija je i u ljudima, u dobro odabranim prijateljima i pomno izbjegnutim neprijateljima”, rekao je Milanović čestitajući ročnicima na prisezi.

Osipanje HDZ-a u Slavoniji

Ministar Banožić potom je odgovarao na pitanja novinara te komentirao optužbe koje su došle iz županijske organizacije HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji kojoj je na čelu.

“Imali smo razgovor u kojem smo razjasnili neke stvari. Slažemo liste, za mene je sve to rad, vodim izbore u toj županiji, znam kako županijska organizacija radi, a jesam li prisutan jedan dan, četiri ili više ne mijenja stvari u vođenju županijske organizacije”, rekao je.

Milanović: ‘Jandroković je Plenkovićev butler’

Predsjednik Milanović komentirao je i izbor diplomatskog osoblja i navode da je odbio prijedlog Davora Ive Stiera.

“To nije bilo na stolu. Premijer je rekao ranije da trebamo razgovarati i o konzulima i veleposlanicima. Mislio sam da to mogu naši predstavnici obaviti, ali eto. Nemam nikakve kandidate, nisam s nikime ni razgovarao. Ne želim preuzimati punu odgovornost za to ako su premijerovi prijedlozi, postoje ljudi koje ja ne bih slao za veleposlanike. Ja ću to potpisati jer neću da se inatimo. Ja nisam za to da se propali, isluženi političari šalju negdje do nove prilike”, rekao je Milanović.

O potezu predsjednika Sabora koji je vratio dopis predsjednika o prijedlogu kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda rekao je kako je “ukrao dokument”.

“Dozvolio si je da tumači, ili tko mu je već složio tih par rečenica, zakonitost prijedloga. Je li nešto zakonito ili ne može odlučiti samo Sabor, a ne on. To nije radio ni Šeks. Upustio se u tumačenje zakona. Ja sam svoj prijedlog temeljio čvrsto na slovu Ustava, a on je učinio nešto na granici nedopustivog, to je presedan. To je poruka HDZ-a Saboru i partnerima, i ako žele pristati da im Jandroković stavlja dokumente u ladicu, onda neka tako bude, to je put prema tiraniji”, rekao je.

TKO JE ŽENA KOJU MILANOVIĆ ŽELI NA ČELU VRHOVNOG SUDA? Uopće nije njegov fan, ali u jednoj stvari su se složili

‘Moj kandidat je prof. Đurđević, odbijte je, I dare you’

Milanović je ponovno istaknuo kako je kandidatkinja Zlata Đurđević dobra. “Radi se o kvalitetnoj osobi. Pravo Sabora i sva moja ovlast koja se nekome ne sviđa, ukinite ju. Javni poziv nije transparentan, stotine hrvatskih pravnika su se valjda prepali i ne žele sudjelovati u travestiji, nositi perike, odjela, grudnjake, šminkati se. Moj kandidat je prof. Đurđević, odbijte je, I dare you”, poručio je Milanović.

“Mene struka zanima komparativno, to što piše u Ustavu zna svaki pismeniji vojnik. Mene zanima da mi objasniš zašto se u Njemačkoj suci biraju na prijedlog ministra i vlade, zašto je Mađarskoj drugačije, kako se suci smjenjuju u Velikoj Britaniji… Poslao sam Plenkoviću poruku više puta, došle su mi poruke od njegovih batlera. To je njihov riječnik”, rekao je.

“Igrat ćemo pošteno po pravilima, ako nećete ta pravila mijenjajte ih”, poručio je. “Sessa je izabran u roku dan i pol i to nije transparentno. Do zadnjeg dana je trajalo to prepucavanje bivše predsjednice. Rasprava je u Saboru trajala treptaj oka i odabran je. O gospođi Đurđević će se razgovarati mjesecima i zato sam je odabrao”, rekao je Milanović.

Predsjednik komentirao prijetnje predsjednici HNV-a u Vojvodini

Komentirao je prijetnje upućene predsjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća u Vojvodini. “Razgovaram s tom zajednicom tamo, ne političkim kanalima. Bilo me sram kao premijera kako mizeran novac šaljemo tamo. Trebali bi malo više, a ovo što sad šaljemo tamo je ispod razine malo bogatijeg grada u Hrvatskoj ili cijele države koja nije sirotinja”, rekao je Milanović.

Na kraju se ponovno osvrnuo na pitanje Vrhovnog suda. “Ustavni sud je već političko tijelo i pakirati ga političarima je loše, Ustavni sud nije dio sudstva, ovako postaje stranačka falanga. Želim promjene, ljudi ih ne žele, žele betonirati postojeće stanje koje treba mijenjati. Zlata Đurđević nije nikakav revolucionar”, zaključio je Milanović.