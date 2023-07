Predsjednik RH Zoran Milanović poslao je medijima priopćenje u kojem navodi kako je pravovremeno obavijestio MUP o dolasku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Hrvatsku.

Ured predsjednika potkrijepio je to priopćenje i dokazom: preslikom e-maila upućenog MUP-ovoj Upravi za granicu.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Kako bismo otklonili svaku sumnju da je Ured Predsjednika Republike uredno i pravovremeno obavijestio MUP RH o dolasku predsjednika RS Milorada Dodika u Hrvatsku, objavljujemo i dokaz: mail koji je Protokol Ureda PRH uputio Upravi za granicu MUP-a 24. srpnja, dan prije planiranog radnog posjeta gospodina Dodika. Iz spomenutog maila nedvojbeno se vidi kako je Ured PRH dostavio MUP-u i dopis zaprimljen iz Kabineta gospodina Dodika, sa svim potrebnim podacima. Isto tako, Ured PRH je od MUP-a zatražio da se osigura granična kontrola, što je MUP i učinio.

Ujedno isti dokaz javno prinosimo pozornosti predsjedniku Vlade Andreju Plenkovića znajući da je on sklon praviti se neinformiran i da je navikao samovoljno odlučivati što jest a što nije tema ovisno o svom i HDZ-ovom interesu, zapravo manipulirati. Kao što mu utvrđivanje i sankcioniranje odgovornih iz plinske afere još uvijek nije tema, što je jučer kazao, misleći da će odlaskom u hladovinu Vile Costabella nestati i plinska sfera. A neće, čekat će ga.

Što se tiče leta gospodina Dodika helikopterom do Hvara, odnosno procedure dogovaranja i odobravanja leta, ta je procedura prema zakonu isključivo u nadležnosti Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Ured PRH ni na koji način nije bio niti je mogao biti uključen u odobravanje i organizaciju leta."

Božinović: 'Ja nisam imao informaciju'

O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je kazao da o dolasku Milorada Dodika nije imao nikakvu informaciju te da se posjeti stranih državnika moraju prijaviti.

“Ja nisam imao nikakvu informaciju, a pitanje dolazi li vojni ili civilni helikopter nije pitanje za MUP. Dakle, MUP je sustav od 26.000 ljudi. Ured predsjednika je poslao na nižoj razini i u svom protokolu mail u kojemu je obavijestio o dolasku helikoptera na Hvar sa zahtjevom da se izvrši granična kontrola osoba u helikopteru”, kazao je Božinović.

Na pitanje je li onda Ured predsjednika nešto pogriješio, ministar kaže da bi bilo normalno da se javnost obavijesti o takvim posjetima.

'Uvrijedio i ponizio policiju'

“Što se tiče ovog drugog dijela, neugodno sam iznenađen priopćenjem Ureda predsjednika sinoć, gdje je uvrijedio i ponizio policiju jer je kazao da je pod kontrolom HDZ-a, a činjenice su takve da ministar, čak i glavni ravnatelj, nisam siguran ni za načelnika Uprave za granicu, nisam siguran je li imao tu informaciju. To su operativne informacije između službi koje se razmjenjuju na dnevnoj bazi”, kazao je ministar.

Božinović je kazao kako policija nije pod kontrolom HDZ-a te se samo može zapitati je li možda bila takva praksa u vrijeme kad je Milanovć bio premijer.

“Policija provodi zakon, zakon je u ovom slučaju bio da policajci u neposrednom osiguranju odrade ono što im kaže štićena osoba, u ovom slučaju predsjednik Republike”, navodi i dodaje da je svoj posao odradila i granična policija. Policija nema uvid u to tko ulazi u hrvatski zračni prostor, ponovio je Božinović.

Rekao je i kako su, barem sa ovom vladom, prošla vremena kad je ministar imao uvid u to tko kome dolazi u posjet.

Mogao je izdati priopćenje...

“Policija je odradila svoj posao u skladu sa zakonom i to će raditi dok sam ja ministar, toliko mogu jamčiti. A je li Ured predsjednika mogao obavijestiti MVEP, medije ili izdati priopćenje, to je pitanje za vas, ne za mene”, kaže.

“Milorad Dodik nije osoba koja bi imala status štićene osobe u RH. Dok je bio član Predsjedništva, bio je, sad to nije”, kazao je Božinović i objasnio da posjet na nekoj višoj razini ne bi prošao bez svih potrebnih notifikacija. Ministar objašnjava da nije neuobičajeno da strani policijski helikopteri ulaze u Hrvatsku, da su i drugi dužnosnici putovali tako.

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak da bi predsjednik Zoran Milanović trebao objasniti nenajavljeni dolazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na Hvar koji je nazvao "vrlo neobičnom situacijom". "To je jedna vrlo neobična situacija. Nemam utjecaj na to koga predsjednik poziva u Hrvatsku, ima punu slobodu i pravo da to radi. Ovdje se radi više o tehnologiji tog putovanja", komentirao je Plenković Dodikov dolazak helikopterom na Hvar na radni sastanak s Milanovićem.

Ministar obrane Mario Banožić kazao je da MORH nije bio informiran o Dodikovom dolasku na Hvar te prozvao predsjednika Milanovića da je htio taj susret "zataškati od javnosti".

Iz HDZ-a su pak poručili da "bezobraznim lažima Milanović prikriva vlastitu sramotu s dovođenjem Dodika na Hvar mimo procedure."