MILANOVIĆ IZAZVAO PROTUKANDIDATE, PA ŽESTOKO NAPAO KOLINDU: ‘Ona je jugonostalgičar, a Hrvatska izgleda rastureno’

Predsjednički kandidat ljevice u sklopu kampanje posjetio je Split te kazao kako želi sučeljavanje s protukandidatima

Predsjednički kandidat Zoran Milanović posjetio je Split gdje je odgovarao na pitanja novinara. Tom prilikom komentirao je i izjavu predsjednice o klubovima u Jugoslaviji – Grabar Kitarović je nedavno izjavila kako je NK Rijeka u Jugoslaviji bila rezervni klub Zvezdi i Partizanu, javlja N1.

“To je kao kad djetetu kažete, ako nije samo shvatilo, da nema Djeda Mraza. Neka djeca to shvate sama, neka imaju emocionalnu krizu, ali Hajduk je bio to što je bio. Ne znam kakve su to bile poruke, Hajduk je bio takav kakav je bio. Predsjednica je rekla da je navijala za Dinamo i Hajduk, jer su to bili hrvatski klubovi, a Rijeka nije. To je netočno i uvredljivo”, rekao je Milanović.

Kazao je i kako je Hajduk bio omiljeni Titov klub. “To je istina. Ne vidim zašto bi s tim itko imao problema. Ja nisam navijao za Hajduk, kad sam navijao za klubove, zato što je to bio Titov omiljeni klub, to mi je možda mogao biti razlog da ne navijam za Hajduk. Danas nam se pričaju besmislice, provodi se memoricid prema onome što smo živjeli i što pamtimo. Nije bilo savršeno, bilo je pogrešno, bilo je ljudski. Sve što sam htio reći na ovu temu sam već rekao”, rekao je Milanović, javlja Dalmacija News. “Hajduk je bio hrvatski klub, ali je imao i petokraku u dobru, imao ju je na prsima, mogao si se nabosti na nju, ali tako je bilo, neka ljudi znaju”, rekao je.

Govorio je i o predizbornom programu svojih protukandidata. “To su magleni programi. Sve što imam reći, ja govorim, tako ću se i ponašati”.

MILANOVIĆ: ‘Predsjednica se poziva na Chruchilla, ali jednu stvar iz njegovog govora očito nije pročitala’

Neće ići u BiH

Kazao je da je sada u kampanji, a ne u pretkampanji. “Kad stvarno počne kampanja, kad Vlada odluči koji datum i nanosekunda im najviše odgovara, kad najviše ljudi ode ili dođe, počet će kampanja koja je gluhi tunel u kojem nitko nikoga neće čuti”.

U Bosnu i Hercegovinu neće ići. “To su hrvatski birači, takvi su po Ustavu, ali poznati su bili moji stavovi i prije. Tamo sam odlazio ne po novac i ne po glasove. Ići u kampanju u drugu državu smatram nemoralnim”, izjavio je.

“Ja ću biti jasan i glasan, neću lupati šakama o stol, govorit ću o stvarima koje vidim i znam”, kaže. Komentirao je i kako mu danas izgleda RH. “Hrvatska izgleda rastureno jer ima u vrhu vlasti ljude koji se ponašaju rastrojeno. Imamo situaciju u kojoj se tjednima odvija štrajk u školama, a ispada da nikad ne bih trebao govoriti o plaćama u prosvjeti jer sam u jednom trenutku bio strog prema financijama”.

KOLINDINA FRIZERKA NAPALA ŠKORINU SUPRUGU: ‘Imat ćemo Srpkinju za prvu damu, pa ću ja u Ameriku gdje je ona bila za vrijeme rata’

Pozvao na sučeljavanje

Komentirao je i predsjednicu, u kontekstu izjava njezine frizerke koja je govoreći o supruzi Miroslava Škore, kazala kako ćemo imati prvu damu Srpkinju. “Neki ljudi imaju nevjerojatnu sposobnost birati loše društvo. Predsjednica nepogrešivo, kozmičkim instinktom, bira loše društvo”, kazao je.

“Fućka se meni za Jugoslaviju. To je prošlo. Kako je bilo, bilo je, ali gotovo je. Ja sam prema tom vremenu bio indiferentan”, rekao je Milanović komentirajući predsjedničine izjave o Jugoslaviji. “Očito je predsjednica Republike ta koja je jugonostalgičar, ne prestaje pričati o Jugoslaviji”, kaže Milanović

Svoje protukandidate je pozvao na sučeljavanje. “Ja sam za debatu, sad kad televizijske kuće nemaju nikakve obveze i nisu obuhvaćene pravilima o praćenju izbora, svaka kuća može reći tko joj je nainteresantniji, pozvati ih i vidjet ćemo tko prihvaća poziv”.

MILANOVIĆ NEĆE BITI U KOLONI SJEĆANJA: ‘HDZ ima dušmanski odnos prema tom danu, tamo nema mjesta za pristojne ljude’