MILANOVIĆ IZAZIVA KOLINDU? ‘Bliže je kandidaturi nego ikad dosad, oko njega bi se okupio dobar dio oporbe’

Predsjednici Kolindi Grabar Kitarović teško netko može ugroziti drugi mandat na Pantovčaku, iako joj u posljednje vrijeme rejting pada, nakon što je ovog ljeta napravila odličan posao samopromocije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, što joj je donijelo neviđeno dobar PR u svijetu. Ona je i dalje neprikosnoveni favorit, no afera SMS u koju je po svemu uključen i njezin savjetnik su je ipak koštale pa ulazak u utrku s njom više ne izgleda kao nemoguća misija. To bi mogao iskoristiti bivši šef SDP-a Zoran Milanović, za kojeg upućeni tvrde da je jedini koji bi je mogao ozbiljnije ugroziti.

Nikad nije demantirao da ga zanima Pantovčak

On je više puta kazao da je gotov sa stranačkom politkom, no nikad nije decidirano kazao da ne bi pokušao osvojiti predsjedničke izbore. Izvori Večernjeg kažu kako je za tu opciju Milanović bio zagrijan početkom prošle godine, no dosad se nekoliko puta hladio od te ideje. Navodno ga je poljuljala i anketa prema kojoj je Grabar Kitarović imala mnogo veću podršku javnosti. Trenutno mu ide jako dobro, ima svoju konzultantsku firmu, a na Visokoj školi Međunarodnih odosa i diplomacije Dag Hammarskjöld imenovan je predsjednikom Diplomatskog vijeća. Uz to drži predavanja na sveučilištima i institucijama, što mu je izvrsno plaćeno.

Blizu je da donese konačnu odluku

“Zoran Milanović nije samo bivši premijer. On je bivši premijer s odličnim poznavanjem prilika u Europskoj uniji, sa znanjem i kontaktima u diplomaciji, o svijetu, geopolitici, bivši je premijer koji shvaća procedure i kao takvoga ga se i poziva da održi predavanja. To što je bivši premijer bez toga svega ne bi značilo gotovo ništa. Bill Clinton to je naplaćivao milijun dolara, Tony Blair pola milijuna, Gerhard Schröder oko stotinu, a i Zoran Milanović sigurno dobije jako lijep novac za hrvatske prilike”, rekao je izvor blizak Milanoviću za Večernji.

Konačnu odluku još nije donio, no blizu je da je donese, kažu izvori koji tvrde da je kandidaturi bliže nego ikad dosad.

‘Ako se kandidira, kandidirat će se radi naroda’

“Da je pretjerano zagrijan za tu poziciju, nije. On oduvijek smatra da je to figurativna funkcija, ali bude li se morao tako suprotstaviti kompletnom političkom ludilu kojem svjedočimo, a za vrijeme kojeg nemamo jasne i snažne oporbe, on bi to mogao učiniti. Sve što se događa, sve je skrenulo u krivi smjer. Svjedoci smo radikalizacije cijelog društva, na djelu je ultrakonzervativna revolucija i, ako je išta sigurno, onda je sigurno to da Plenković ne bi mogao raditi sve što bi htio i što mu padne na pamet da je na Pantovčaku Zoran Milanović. I to je jedino što bi ga u cijeloj priči moglo motivirati na povratak i, ako se na kraju doista i kandidira, bit će to upravo iz tih razloga. Znam da zvuči kao teški klišej, ali ako doista uđe u utrku, bit će to zato što ga narod želi i treba”, kaže izvor Večernjeg.

‘Oko njega bi se okupio dobar dio oporbe’

Vjerojatno je da želi da se prvo razriješi situacija u SDP-u, ne želi da se to lomi na njegovim leđima.

“Davor Bernardić preživjet će do euroizbora i na njima, vjerojatno, doživjeti fijasko nakon kojega će početi proces razrješavanja stanja u stranci. U tom slučaju Milanovićeva kandidatura može biti paralelan proces izborima u SDP-u, ali tako da Milanović nije pokretač promjena. Da sada objavi kandidaturu, upravo bi on bio taj pokretač, sve bi oči bile uprte u njega i svi bi se pitali pa kako će Zoran dobiti s ovakvim SDP-om”, kaže izvor Večernjeg. Smatra kako Milanović ima velike šanse te da bi se oko njega okupio dobar dio oporbe.