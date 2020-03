MILANOVIĆ ISPUNIO SVOJE PREDIZBORNO OBEĆANJE: Postao je Plenkovićev najbolji prijatelj, čak ga i HDZ-ovi ministri hvale

Jučerašnja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost pokazala je kako se Zoran Milanović u pojedinim stavovima sasvim približio HDZ-ovoj Vladi, no tek predstoji vidjeti hoće li harmonije biti pri izboru ravnatelja SOA-e te veleposlanika i nabavi borbenih zrakoplova

Jučer održana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, koja je sazvana zbog novog velikog migrantskog vala i epidemije koronavirusa, bila je prvi veliki sastanak na kojem su se susreli predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Jutarnji neslužbeno doznaje kako je sjednica prošla u “vrlo konstruktivnoj atmosferi” i “bez ikakvih trzavica između Plenkovića i Milanovića”, a jedan HDZ-ov ministar je čak nahvalio Milanovića zbog “iznimne profesionalnosti i korektnosti”.

“Plenković i Milanović se uvažavaju, drže se striktno svojih ustavnih ovlasti. Otkako je Milanović postao predsjednik, ja nisam primijetio baš nikakav problem u njihovu odnosu. Zasad je iznimno korektan prema Vladi; ni na koji se način ne petlja u međustranačke odnose, kao ni u proces unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Predsjednik i premijer su se bez problema, ubrzo nakon Milanovićeve inauguracije, dogovorili da će novi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga biti viceadmiral Robert Hranj, a zasad nema nikakvih indicija da će imati nesuglasica oko čuvanja državne granice i mogućeg angažmana vojske ako se migrantski val prelije s grčko-turske granice dalje prema zapadu, odnosno na našu granicu. Zaključno, početak Milanovićeva mandata, u kontekstu njegova odnosa prema Vladi i njegova djelovanja unutar Ustavom propisanih okvira, ocjenjujem vrlo dobrim”, rekao je jedan visoki dužnosnik HDZ-a.

Meka kohabitacija

Iako je Plenković najavljivao “tvrdu kohabitaciju” čini se da ju je Milanović “omekšao” ispravljanjem nekih svojih stavova koji su sada u suglasju sa stavovima Vlade i Plenkovića. Primjerice, Milanović je u kampanji obećao povlačenje hrvatskih vojnika iz Afganistana, no sada po tom pitanju zastupa politiku koja je identična Vladinoj. Tako je u petak rekao da u Afganistan odlazi posljednji kontingent HV-a, a dan nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom ostavio je mogućnost da ona dolje ostane i nešto dulje.

“Hrvatska će, kada je u pitanju misija u Afganistanu, a u svjetlu najnovijih dogovora i ugovora koji su postignuti između SAD-a i talibana, promatrati što se događa i polako se, ali sigurno povlačiti iz te misije. Naravno, ne preko noći jer, kao što ste vidjeli, jedna od prvih odluka koju sam potpisao kao predsjednik RH je odluka o još jednom punom mandatu i punom polugodišnjem sudjelovanju hrvatskih vojnika u misiji u Afganistanu. Nakon toga, odnosno u međuvremenu, radit ćemo planove da tu nazočnost smanjujemo i privedemo relativno brzo kraju. To je pravac”, izjavio je Milanović.

Odgovoran i državnički pristup

Milanovićev suradnik kaže da se ne radi o predsjednikovoj promjeni stava, već o odgovornom i državničkom pristupu.

“Zar bi bilo normalno da Milanović kao novoizabrani predsjednik nije odobrio slanje još jednog, zadnjeg kontingenta u Afganistan kada je taj dogovor s našim saveznicima već dogovoren i isplaniran? To ne bi bilo ni državnički ni politički odgovorno ponašanje”, smatra Milanovićev suradnik.

Predsjednik se drži svog obećanja da će Vladi i Plenkoviću biti najbolji prijatelj i time što se slaže s njihovim stavovima oko slanja vojske na granice, ususret potencijalnom velikom migrantskom valu, koji je trenutno zadržan na granici Turske i Grčke.

“Moj je stav, u slučaju da to Hrvatskoj zaista treba, da uvijek postoji ta mogućnost. U tom bismo slučaju o tome razgovarali. Ja ne mogu i neću reći unaprijed da to ne dolazi u obzir. I 2015. godine Hrvatska vojska je bila prisutna. U međuvremenu je donesen zakon kojim je predviđeno ono što smo radili 2015., ali kada bi vojska trebala, onda bi to bila velika kriza. Zakon tu mogućnost predviđa. Ne vidim okolnosti da se to dogodi. Stanje je mirno, mislim da će tako i ostati”, rekao je Milanović u petak u intervjuu za RTL.

SDP hvali Milanovićeve dobre odnose s HDZ-om

Tada je napomenuo kako stalno razgovara s Plenkovićem i da nema prigovora o njihovom odnosu. Taj odnos hvale i u SDP-u.

“Predsjednik Republike u potpunosti svoju dužnost obavlja na tragu onoga što je govorio prije nego što je izabran. Time pokazuje ozbiljnost i vjerodostojnost i na taj način najbolje pomaže SDP-u”, rekao je Arsen Bauk.

No, pravi testovi odnosa između Milanovića i Plenkovića dolaze s imenovanjem šefa Sigurnosno obavještajne agencije te novih veleposlanika. Kamen razdora bi mogla biti i nabava borbenih zrakoplova, jer predsjednik forsira izravnu pogodbu sa SAD-om, dok je premijer skloniji provođenju natječaja.