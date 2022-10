HDZ-a je na Facebooku objavio reakciju na izjave predsjednika Zorana Milanovića vezane za istup Plenkovića koji je rekao kako "neće odobriti da se ukrajinski vojnici obučavaju u Hrvatskoj".

"Zgroženost ucviljene babe. Ma ja sam zgrožen što je on kralj lopova, a on je zgrožen time što sam rekao da neću dopustiti da se Hrvatska uvuče u rat. Mi smo u ratu preko NATO-a s Rusijom. A tko je ruski čovjek, sitna metoda… ja sam rekao gdje je to naučio…u ovoj situaciji je to opasno. Tuđman to ne bi nikad radio, pa jesam li ja Rusiji predao Agrokor ili Plenković, tko je onda ruski čovjek. Ja ovdje štitim hrvatsku mladost. Neću dopustiti da ljudi koji gledaju samo svoje interese uvlače u bilo što što je minimum solidarnosti. To nije naš rat", kazao je Milanović.

Kazao je kako "Hrvatska, dok sam ja predsjednik neće sudjelovati u tome", misleći na obuku Ukrajinaca. Na pitanje što ako ga vladajući zaobiđu u Saboru kazao je:

"Teoretski je moguće da me zaobiđu dvotrećinskom većinom, ali na meni je da upozorim na retardiranost takve politike. Tko glasa za to, za mene nije normalan u ovoj situaciji. Ako hrvatski instruktori, koje nemamo ni za sebe, krenu učiti vještinama Ukrajince koji već osam mjeseci krvavo ratuju i imaju znanje veće od Amerikanaca bilo gdje, tu govorim o smislu ove parade. To je farsa. Politički gledano, ne želim da se Hrvatska vojska aktivno veže s tim", rekao je Milanović.

HDZ mu je odgovorio na društvenoj mreži.

"Kremljenko k'o Kremljenko, mahnita, psuje i vrijeđa čim su ugroženi interesi njegovih ruskih pokrovitelja. Na sreću, svi na civiliziranom Zapadu i u demokratskom svijetu znaju tko je on. I više ga ne tretiraju kao ozbiljnu osobu, nego kao Putinova potrčka ."