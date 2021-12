Predsjednik Zoran Milanović je danas u Zagrebu sudjelovao na obilježavanju 60. obljetnice rada i djelovanja Poliklinike SUVAG te je tom prilikom održao press koferenciju.

Prvo su ga novinari pitali o obaveznom cijepljenju.

"Nije dobro da iz Bruxellesa dolaze te briljantne ideje da bi to trebalo razmotriti. Pogotovo kad to dolazi s vrha Europske komisije. O tome će se odlučivati na nacionalnoj razini, to su prava država", rekao je Milanović.

Raspad DORH-a

"Mislim da ima puno ozbiljnijih stvari u državi od covid-potvrda. Ima jedna puno ozbiljnija stvar, a to je raspad sustava DORH-a. Spašava se glava šefice DORH-a koja je spašavala glavu Gabrijele Žalac. To je u svoj svojoj bijedi razotkriveno pred hrvatskom javnošću. Pitaš se kako ti ljudi mogu provoditi progon najtežih kriminalnih djela. Ta imenovanja su dogovorena u kabinetu ministra Bošnjakovića. Taj sustav DORH-a ne funkcionira", rekao je.

"Ne radi se o jednoj osobi, radi se o sustavu. U DORH-u su svi broj dva, imate glavnog i svi ostali su zamjenici. Ne znam na koje promjene mislite, da dovedemo pauna na čelo DORH-a ili albino jelena? Da to bude radikalna promjena? Tu strahovito puno ovisi o osobi, o njenom iskustvu i znanju i karakteru a ja ovdje ne vidim išta od toga. Kako će sutra itko vjerovati u vjerodostojnost DORH-a, te krajnje represije države prema pojedincu?", zapitao se.

"To nije neki rastrgani kolektiv nego izuzetno hijerarhijska struktura, ne može se itko sakriti od toga. I šefica USKOK-a je zamjenica, ona odgovara glavnoj državnoj odvjetnici koja može reći 'stani, zakoči'", rekao je.

'Avioni su poskupjeli 20 posto'

Još jednom je komentirao cijenu borbenih aviona Rafalea:

"Nije normalno da cijena Rafalea opet raste i zato nisam htio sudjelovati u tom pregovorima. Ovo što se sad događa nije bio svjestan ni načelnik OSRH. To su radili ljudi iz MORH-a, ovo je jako ozbiljna stvar, to je poskupjelo praktički 20 posto. Sad ispada da su i dalje jeftiniji od američkih, ali više nisu toliko jeftiniji", rekao je.

"To što nisu ni lopatu zakopali za hangare helikoptere Black Hawk, dva smo ih dobili, to je kriminalni nemar. Ne znam kako je moguće da se tako nešto događa. Kako je moguće da se nije iskoristila praktički ni lipa od europskog fonda za obnovu. Grad Zagreb nešto radi, ali državna razina - ništa", rekao je.

"Pozvat ću vas da vidite ta Potemikova sela od hangara.. to nisu čak ni Potemkinova sela, jer ona bar imaju fasade. Milijarda i milijarda i 200 milijuna eura nije isto, to je razlika od 20 posto. Za tu razliku se mogu kupiti Bradleye", dodao je.

"Oni nisu u stanju kupiti krevete i pisoare za javnu nabavu, nisu u stanju riješiti javnu nabavu jer se tu ne može ništa ukrasti, ne mogu riješiti ni hangare."

'Podržavaju i odobravaju korupciju'

"Gospodin kojeg ste naveli je očajnički penjač na položaj u Ustavnom sudu, on je akademski treća liga. Da mi netko tko je drugorazredni student i tko je preko veze došao na katedru, da mi objašnjava što piše u Ustavu… Ja sam prije 10 godina črčkao po tom Ustavu, a ne Mato Palić. Dečko, izađi na izbore pa da te vidimo", rekao je Milanović.

"Svatko na Pantovčak dolazi po pozivu. Kad se priječi bezumnom represijom nešto hrvatskim građanima, ja ću kao branitelj Ustava, u Ustavu stoji da ja štitim hrvatski Ustav. Ne kažem to da bi zaštitio sebe. Nećeš mi slati svoje janjičare da mi šalju gore inspekcije. Vojska je na ulazu."

"Ako ministar i Plenković neće isplaćivati dnevnice vojnicima, onda ću ja ovako. Podržavaju korupciju, odobravaju korupciju, imenuju korumpirane, oni sad uvode nekakav zakon s kupljenim rukama", rekao je.

"Web Hrvatski izdajnici je još jedna hrvatska vesela glupost da tu nema elemenata nasilja. Ovo je posljedica ludila u kojem živimo godinu i pol dana, svatko tko poziva na nasilje mora odlučiti da će se suočiti sa rukom zakona. Ja nisam ministar policije ni DORH, kakav god da je mutav, ali posljedica mora biti. Sjećate se onih konferencija iz 2015. i 2016. kad su sastavili listu hrvatskih izdajnika na kojoj sam bio i ja? To je počelo tada. Za tim stolom su sjedili neki umirovljeni profesori s Prava. Tada je Plenković išao u Savsku. I hop - evo ti njega na listi izdajnika, ali evo sad je to opasno ponašanje", rekao je.