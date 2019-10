MILANOVIĆ IMA NOVO OBEĆANJE: ‘Za predsjednika Vrhovnog suda predložit ću moralno nepotkupljivu osobu’

‘Moj prijedlog za predsjednika Vrhovnog suda bit će osoba beskompromisnog karaktera i potpuno moralno nepotkupljiva’

SDP-ov kandidat za predsjednika države i bivši premijer Zoran Milanović objavio je na Facebooku da će predložiti za predsjednika Vrhovnog suda osobu koja je “moralno nepotkupljiva” i “beskompromisnog karaktera”.

“Moj prijedlog za predsjednika Vrhovnog suda bit će osoba beskompromisnog karaktera i potpuno moralno nepotkupljiva. To vam obećavam! To je mali, ali važan doprinos u vraćanju povjerenja u pravosuđe. Predsjednik Vrhovnog suda odgovoran je za funkcioniranje sustava i na to mjesto treba doći najbolji, a ne najpodobniji”, zaključio je Milanović.

