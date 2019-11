MILANOVIĆ: Idem u žestoku i poštenu borbu do kraja! Birači, ne nasjedajte na trikove jer novcem ne upravlja predsjednik nego premijer’

Predsjednički kandidat Zoran Milanović u petak je u Puli, gdje je počeo prikupljati potpise za predsjedničku kandidaturu, rekao kako u Istri očekuje dobru podršku te ja najavio žestoku i poštenu borbu u kampanji do zadnjeg trenutka.

Milanović je na zamolbu novinara komentirao štrajk prosvjetnih djelatnika te ocijenio da je njihov zahtjev za povećanjem koeficijenata danas potpuno opravdan i da se sve skupa nije smjelo dogoditi.

OD SUTRA POČINJE PREDSJEDNIČKA TRKA: Počinje rok za skupljanje potpisa, a DIP objavio i važna pravila za financiranje

Bezobrazno ignoriranje štrajka ne vodi nikamo

“Zahtjev za povećanjem koeficijenata je danas potpuno opravdan i ovo bezobrazno ignoriranje koje traje već mjesec dana ne vodi nikamo. Hrvatska je 2011. bila zemlja koja se financijski utapala i trebalo joj je na neki način davati umjetno disanje. To je bilo jedno vrijeme, sada je drugo vrijeme”, rekao je Milanović i dodao da je normalno kad novca ima više da učitelji i profesori hoće dio i za sebe. Istaknuo je da oni rade odgovoran posao i da se od njih očekuje puno.

“Očekujemo da od naše djece naprave pametne i školovane ljude. Ti ljudi rade za relativno mali novac. Sada im se pokušava podmetnuti da su uhljebi. To je vrlo ružna riječ, oni nisu uhljebi, oni su tkivo nacije”, rekao je Milanović.

Komentirao skandal s krijumčarinja oružjem

Po njegovim riječima, opasniji je skandal s krijumčarima jer je to, kako je rekao, dokaz da sustav ne funkcionira i da je truo te da se želio zataškati. “To je opasan skandal i to sve govori o sustavu. To je vjerojatno zataškavanje radi kampanje i kao predsjednik Republike dat sve u okvirima moći kao vrhovnog zapovjednika da se Hrvatska vojska očisti od takvog kriminala i nemorala. Dva mjeseca je netko to držao u ladici nadajući se da će ta afera biti zataškana”, rekao je Milanović.

Slučaj s helikopterima je, ustvrdio je, druga katastrofa nakon slučaja s nabavkom borbenih zrakoplova koji je primjer kako se ne smije raditi dodavši da će kao predsjednik Republike to onemogućavati – zakonito i racionalno.

Upozorio birače da ne nasjedaju na trikove

“Ne mogu raspisivati referendume, ne mogu ljudima dijeliti novac. Stoga upozoravam birače da ne nasjedaju na trikove koje slušaju od mnogih kandidata, predsjednik ne upravlja novcem to radi premijer. Dok sam bi premijer taj novac nije curio nekontrolirano u razne Borg skupine. Više se pazilo i pazit će se opet”, poručio je Milanović.

Milanović je ocijenio da je situacija u vanjskoj politici lošija nego 2015. kad je odlazio iz Vlade. “Ratovi su gotovi, moramo početi živjeti normalno. To ne znači da ćemo zaboraviti one koji su pali, žrtvovani, ubijeni i nestali – to nikada, ali radi svoje budućnosti i sadašnjosti moramo ići naprijed i tražiti saveznike u vanjskoj politici. Tu je situacija lošija nego 2015. kada sam odlazio iz Vlade. U zadnjih pet godina radilo se uvjerljivo najlošije jer su uvjeti bili ekonomski bolji i povoljniji nego ikada”, rekao je Milanović.

U tome što je počeo kampanju prikupljanja potpisa u Puli nema, kaže, velike simbolike.

Predsjednica i HDZ simbolički nas guraju na Balkan

“Pula je zapadni dio Hrvatske, Hrvatska je dio zapada, a ono što nam daje najveću snagu je pripadnost Hrvatske zapadnom civilizacijskom krugu u smislu vrijednosti. Hrvatska je naravno i Mediteran, ali djelomično i Balkan i na taj Balkan nas sadašnja predsjednica i HDZ izravno i neizravno simbolički guraju”, ocijenio je Milanović. Poručio je i kako će njegova politika prema Srbiji, kada postane predsjednik, biti korektna, upravo onakva kakva nije srbijanska prema nama.

“Nemam predrasude. Susjedu treba pomoći u vlastitom interesu, prije svega. No, ne želim da se sve svede na jednu politiku i nisku razinu ucjene na kakvu se Hrvate uvijek pred izbore poziva. Hrvatska nije isključivo zapad, ali treba gledati prema zapadu, tamo su vrijednosti, novac i šanse, tamo uostalom odlaze naši ljudi”, rekao je Milanović. Milanović je dodao i kako bi bilo bolje da se predsjednički izbori održavaju 29. prosinca jer bi to tisućama ljudi koji će između Božića i Nove godine boraviti u Hrvatskoj omogućavalo da glasaju ako žele.

“HDZ želi ubiti demokraciju u Hrvatskoj”, zaključio je Milanović.