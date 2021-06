Nakon završetka summita NATO-a u Bruxellesu, hrvatski predsjednik Zoran Milanović na konferenciji za novinare komentirao je dio završne deklaracije summita koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, a koji je na koncu promijenjen na njegovu intervenciju. Promijenjen je u tome da tekst spominje mirovni sporazum iz Daytona i potrebu izborne reforme u BiH, piše Večernji list.

'Uspio sam to u zadnji trenutak ispraviti'

"Zadovoljan sam i zabrinut jer to što se događalo s communiqueom u onom dijelu koji je nama interesantan nije normalno. Morat ćemo ispitati što točno stoji iza toga i kako je moguće da je jedan nemali broj država sabotira, odnosno otvoreno opstruira, onemogućava to da se u pasusu o BiH, koji je sastavni dio završnog dokumenta, uopće spomene Dayton, kao da je to nešto otrovno. To je ono što me zabrinjava, to nije normalno! Ja sam to uspio u zadnji trenutak ispraviti, jer smo bili prinuđeni pribjeći tim metodama. Ali to je znak upozorenja. Da nisam to napravio, imali bismo deklaraciju koju kao da je pisao neki korifej, zagovornik tzv. građanske BiH, što je nešto što zvuči jako plemenito, ali je u stvari podvala", izjavio je Milanović.

Dodao je kako je nakon intervencije u communique ubačena potreba izborne reforme u BiH i spomenut Daytonski sporazum. "Ničega toga nije bilo do jučer popodne", dodao je.

'Plenković s Macronom to može riješiti u 10 minuta'

Kazao je i da je o tome razgovarao "skoro sa svim liderima, osim s Joeom Bidenom, koji se uopće nije pojavio u kuloarima”.

Na koncu je Milanović ustvrdio da premijer Andrej Plenković i ministar Gordan Grlić Radman sada moraju nastaviti ondje gdje je on danas stao u svojoj diplomatskoj bitci "da se ovakve stvari ne ponove".

"Premijer, koji ima više prilike nego ja, može s Macronom to riješiti za deset minuta. Morat ćemo kao diplomacija, kao državna služba shvatiti, iskopati zašto postoji toliko opstrukcija prema Daytonu. To me upućuje na jedini mogući zaključak da netko drugi ili treći ili četvrti ima nekakve kreativne planove s BiH. E, tu će se Hrvatska pitati. Pitat će se i bosanski Srbi, nisu bili naši saveznici u ratu, bili su neprijatelji, Bošnjaci su ipak bili saveznici u najvećem dijelu vremena, ali ono što mene zanima u BiH - cjelovitoj, neokrnjenoj, jedinstvenoj i to nikada ne dovodim u pitanje - jest sudbina i temeljna državna, glasačka i građanska prava bosanskohercegovačkih Hrvata koji su skoro svi i hrvatski državljani", kazao je Milanović.

Vlada: Tema summita nije bila BiH

Iz Vlade, pak, kako piše Jutarnji list, poručuju kako su u okviru priprema za summit NATO-a održana tri pripremna koordinacijska sastanka radi utvrđivanja prioriteta i smjernica djelovanja na kojima su uz predstavnike Ureda predsjednika, sudjelovali i predstavnik Ureda predsjednika Vlade te predstavnici MVEP-a i MORH-a. Neimenovani sugovornik Jutarnjeg lista iz Vlade dodao je da tema summita u Bruxellesu nije bila BiH.

"Milanović bi trebao biti sretan i zadovoljan jer odlazi na NATO summit nakon što je Vlada donijela odluku o nabavi 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale čime se osnažio položaj Hrvatske kao saveznika u okviru NATO-a te je premašen cilj od dva posto BDP-a izdvajanja za jačanje obrambenih sposobnosti", poručili su iz Banskih dvora.

Također kažu kako je Hrvatska inzistirala da se u dokument NATO-a unesu tri detalja vezana uz BiH: o Daytonskom sporazumu, o tri konstitutivna naroda i potrebi izbornog zakonodavstva.

'Izrijekom se ne spominje Daytonski sporazum, ali...'

"Na kraju se došlo do kompromisa na način da se ne spominje izrijekom Dayton, ali se spominju "svi međunarodni ugovori počevši od 1995.", a tu se, jasno, misli na Daytonski sporazum koji je i Ustav BiH. Zatim, ne spominju se tri konstitutivna naroda, ali je izmijenjen nacrt u kojem je samo stajalo "svi građani BiH”, što prema hrvatskoj strani gura element konstitutivnosti u stranu. Sada će stajati "svi u BiH”. Odnosno Hrvatska smatra da se time pokrilo i tri konstitutivna naroda i sve druge građane BiH.

Kada je riječ o izbornoj reformi, ona je izrijekom unesena gdje se spominju sve druge reforme koje BiH mora provesti", kazao je sugovornik Jutarnjeg lista iz Vlade.