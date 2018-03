'Čačić se mora povući iz politike'

Premijer Zoran Milanović u Saboru se vrlo kratko osvrnuo na objavu da je njegov prvi potpredsjednik Radimir Čačić danas na mađarskom sudu u Kapošvaru osuđen na godinu i deset mjeseci zatvora zbog prometne nesreće sa smrtnom posljedicom.

“Nažalost, ovom trenutku to ne mogu potvrditi. I mene zanima jako. Kad budem imao točnu informaciju, moći ću potvrditi. Bilo bi neodgovorno da sada to komentiram”, rekao je Zoran Milanović.

Puno rječitiji bio je šef HDZ-a Tomislav Karamarko: “Pravna država Mađarske, očito, funkcionira. Moram reći da izražavam žaljenje što je uopće došlo do toga. Dvoje ljudi je poginulo, nažalost. Premijer Milanović pokazao je svoj avanturizam u momentu kad je čovjeka u takvom postupku

s takvom hipotekom uopće stavio na mjesto tzv. prvog potpredsjednika Vlade. To je neozbiljno i to je ozbiljan problem. Vjerojatno nas i u Europskoj uniji smatraju neozbiljnima zbog toga”, kazao je Karamarko dodavši da se nada da će premijer naći izlaz iz ove situacije. “Ovo bi moglo potresti koaliciju”, dodaje.

Upitan očekuje li povlačenje Čačića iz politike, odgovorio je da da. “Nadam se da ljudi drže do svoje riječi, pogotovo oni koji su pobijedili na izborima i smatraju se zaštitnicima istine, pravde i socijalnih prava, prezenti neke tzv. hrvatske ljevice”, ustvrdio je šef HDZ-a.



Na potezu je premijer

Dragutin Lesar kratko nam je kazao: “Na potezu je sada premijer, vladajuća koalicija i Čačićeva stranka. Prema hrvatskim zakonima, svaka pravomoćna presuda dulja od šest mjeseci znači prestanak službene dužnosti.”

Jozo Radoš iz HNS-a kazao je da u stranci još uvijek čekaju potvrdu informacije o drugostupanjskoj presudi.

“Nije nam dovoljna medijska informacija. Kad dobijemo službenu potvrdu od strane naših tijela, onda ćemo se očitovati”, kazao je Radoš. Njegov stranački kolega Goran Beus Richembergh izbjegao je odgovoriti na novinarska pitanja u Saboru.

‘Nitko nije nezamjenjiv ni u poslu ni u životu’

“Teško mi je komentirati tuđu muku. Čačiću je sigurno teško. Malo sam iznenađen jer obično drugostupanjski sudovi ne pojačavaju presudu. Ovo se dogodilo u tišini, za razliku od prvog postupka”, komentirao je SDP-ov Zlatko Komadina. On je ustvrdio i da “nitko nije nezamjenjiv ni u poslu ni u životu”. “Tko će ga zamijeniti nije pitanje za mene nego za nekog drugog”, kazao je.

Damir Kajin za vijest o konačnoj presudi doznao je od nas.

Vlada može bez svakoga

“Prije svega bih želio izraziti sućut za dva izgubljena života u Mađarskoj. Čačiću ne bih želio biti u koži. No, svakom se može dogoditi ono što se dogodilo njemu. On je odgovorna osoba i mora voditi računa o poziciji ove Vlade. Vlada može bez svakoga, ali to će zasigurno značiti veliki gubitak za koaliciju”, kratko nam je prokomentirao IDS-ovac.

Što se tiče samog resora gospodarstva i investicija, odlaskom prvog potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva Radimira Čačića neće biti značajnijih promjena, ocjenjuje ekonomist Ljubo Jurčić.

Ističe da bi se eventualni odlazak Čačića značajnije odrazio na odnos snaga unutar koalicije i predstavljanje Vlade prema van, jer se radi o čovjeku koji je bio medijski vrlo eksponiran.

Kraj relaksirajuće situacije za Milanovića

“Zahvaljujući Čačiću HNS je u koaliciji imao puno veći utjecaj nego što mu pripada s obzirom na osvojeni broj glasova. Čovjeka koji se isticao energičnošću, svojim radom i osebujnim stilom teško će biti zamijeniti”, smatra Jurčić.

Čačićev odlazak, ističe naš sugovornik, osjetio bi i sam premijer Milanović.

“Milanović se cijelo vrijeme na neki način skrivao iza Čačića, a ako on sad ode iz Vlade, neće se imati iza koga skrivati. Za premijera bi prestala relaksirajuća situacija”, zaključuje Jurčić.