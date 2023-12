Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović u utorak je na obilježavanju 32. obljetnice osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) poručio da Hrvatska mora početi proizvoditi dio vlastitog naoružanja, ponajprije streljiva.

"Hrvatska mora početi proizvoditi dio vlastitog naoružanja. Kada kažem dio, ne mislim na zrakoplove, helikoptere i složene sustave, već na streljivo, od osobnog kalibra do granata za topništvo. Ovaj rat u Ukrajini, ali i godine prije ovog rata, pokazuju da je to vitalno", rekao je.

Dodao je, kako navode iz Ureda predsjednika, da će se o proizvodnji dijela vlastitog naoružanja u budućnosti morati voditi računa i tome ozbiljno pristupiti.

Iako nije zagovaratelj državne intervencije u svemu, rekao je Predsjednik, u nekim djelatnostima država može i mora biti jedini akter, a "to je proizvodnja streljiva".

'Ako sebi dobro želimo morat ćemo se osloniti na vlastite snage'

"Europa to dosad nije bila u stanju, nije mogla, htjela ili nije shvaćala ozbiljno. Mi kao lojalna članica Europske unije i NATO-a pružat ćemo podršku kada god je to moguće i razumno. Ako sebi dobro želimo morat ćemo se osloniti na vlastite snage i definirati ono što je moguće", poručio je Milanović.

Čestitajući hrvatskim zrakoplovcima, rekao je da je HRZ grana Hrvatske vojske koja je, nakon više desetljeća došla tamo gdje je trebala biti i ranije i da je dobila modernu opremu.

"U ovom trenutku, vi po opremljenosti i modernosti svog naoružanja i opreme prednjačite u Hrvatskoj vojsci. To je jako dobro za Hrvatsku i za vas koji služite Domovini. To tako ne smije ostati predugo jer isto tako i druge grane hrvatske oružane sile moraju ići s tim ukorak. To neće biti lako, to će biti skupo i komplicirano“, ustvrdio je.

Milanović je svim pripadnicima HRZ-a poručio: "Stojite na ramenima titana koji su prije 30 godina kretali iz nemogućega i ginuli. Takvo vrijeme više nije. Imate priliku i čast raditi u puno boljim uvjetima i služiti onom istom čemu su služili i vaši prethodnici".

Anušić: Ulaganja u obrambeni sektor najveća su od Domovinskog rata

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je, čestitajući obljetnicu HRZ-a, da samo ulaganjem u obranu mogu jamčiti sigurnu i mirnu budućnost građanima.

"Ulaganja u obrambeni sektor najveća su od Domovinskog rata" kazao je Anušić, navevši nabavu Rafala i opremanje helikopterima Black Hawk. No, ustvrdio je da sva oprema i naoružanja ne vrijede ništa bez pripadnika i pripadnica OSRH. Stoga će nastaviti poboljšavati njihov materijalni položaj, uvjete rada i obuke.

Svečanost je održana u vojarni "Pukovnik Marko Živković" nas Plesu, gdje je Milanović pripadnicima HRZ-a uručio odlikovanja, promaknuća i pohvale.

