Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Delnica u prigodi obilježavanja Dana Grada i Župe sv. Ivana Krstitelja. U svom govoru osvrnuo se na sjećanja iz djetinjstva koja ga vežu uz Gorski kotar, a potom je komentirao aktualna zbivanja.

Govoreći o današnjoj raspravi u Saboru o izboru predsjednice Vrhovnog suda, njegove kandidatkinje za isto mjesto Zalte Đurđević, Milanović kaže kako predsjedniku Republike nije mjesto u Saboru te kako neće ustajati na poziv Gordana Jandrovkovića.

'Država kao stranačka prćija'

"Ja sam sve rekao što sam imao za reći i fascinira me da su se uopće sjetili te ideje da bi me zvali u Sabor kao predlagatelja, ali ne zakona, da sam predložio osobu, a ta osoba za razliku od većine HDZ-ovaca, ne svih HDZ-ovaca, ima integritet, ima stav, uspravna je, obrazovana je, argumentirana...Ne trebam ja doći u Sabor i reći ovo vam je gospođa Zlata Đurđević."

Rekao je kako će sada vidjeti tko je protiv.

Na pitanje hoće li doći do ustavne krize 15. srpnja, Milanović je rekao kako je Hrvatska već jako dugo u krizi:

"S obzirom da se vodi kao stranačka prćija, po principu po kojem je interes stranke zapravo interes države."

'Jedan od najvećih zezova koje sam napravio'

Istaknuo je i kako ne možemo sve nazivati ustavnom krizom:

"Vidim da me danas jedna saborska zastupnica optužila, ona koja je još do jučer žicala poslove za svoj mali odvjetnički ured u JANAF-u od Dragana Kovačevića. Izjavila je da ako gospođa Đurđević ne bude izabrana, da će to biti isključivo moja krivnja. Moja krivnja je puno toga. I Zakon o planinskima pa ako ne valja, neka ga mijenjaju. Moja krivnja je i što je gospođa Orešković postala predsjednica Povjerenstva za sukob interesa. To je jedan od najvećih zezova koje sam napravio", kaže predsjednik.

O necijepljenima: 'Ne bih im bio u koži, ali...'

Milanović se osvrnuo i na usporavanje procesa cijepljenja te činjenicu da je prvu dozu primili tek oko 35 posto stanovništva Hrvatske:

"Znamo da su ljudi oprezni, suzdržani, ne žele ići u nešto novo, ali to će imati cijenu. Dobra je vijest da je gužva na Velesajmu, nadam se da nije prevelika. Ako je gužva, a nije stampedo, to znači da su se ljudi došli cijepiti."

Kaže da ne razumije vezu između cijepljenja i turističke sezone jer ni u drugim državama neće se cijepiti više od 50 ili 60 posto ljudi.

"Dosad je plaćena ogromna cijena, imali smo velik broj mrtvih. Oni koji su se cijepili će uživati i živjeti nešto normalnije. Ljudi se boje, ali ništa nećemo riješiti na silu. Dva moja prijatelja se neće cijepiti, ali su odgovorni inače. Dovest će se u glupu situaciju jer će sustav mjera biti takav da neće moći putovati, ne bih im bio u koži, ali ne želim suditi", kaže Milanović.