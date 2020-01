MILANOVIĆ GOVORIO UZ FLORENCE + THE MACHINE, A KOLINDA PJEVALA UZ DORIS: Evo što se još slušalo u stožerima kod Zokija i Kolinde

Stožer sinjskog SDP-a zvučao je pak nešto drukčije od zagrebačke “Tvornice”. Tamo su Milanovićevu pobjedu slavili pjevajući “Večeras je naša fešta”

I u drugom krugu predsjedničkih izbora u stožerima kandidata nije nedostajalo glazbe i zabave, pogotovo kod pobjednika. U zagrebačkoj “Tvornici”, gdje je bio stožer Zorana Milanovića, uoči njegovog pobjedničkog govora mogli smo čuti uglavnom strane hitove poput Roxy Music – “Love is the Drug”, Bryana Ferryja – “Don’t Stop The Dance”, Whitney Houston – “So Emotional”, Hercules & Love Affair – “Blind”, The Bucketheads – “The Bomb”, Talking Heads – “Once in a Lifetime”…

Pobjednik se na pozornicu popeo uz pjesmu koja ga često prati – “Treblebass” grupe Svadbas. Učinio je to i u prvom krugu izbora. Bilo je i nekih tehničkih problema prilikom puštanja pjesme, ali otklonjeni su u roku od nekoliko sekundi. Govor je Milanović završio uz hit britanskog sastava Florence + The Machine – “You’ve Got The Love”.

Vice Vukov i kod Milanovića

Nakon niza stranih hitova, i kod Milanovića se začulo nešto domoljubno. Iz zvučnika je zapjevao Vice Vukov, naravno, “Tvoju zemlju”.

Prije Milanovića, poduži govor održao je i šef SDP-a Davor Bernardić, a ispraćen je uz hit Chainsmokersa i Coldplaya – “Something Just like This”.

Kod Kolinde samo domoljubno

Iako je kod gubitnice Kolinde Grabar Kitarović, u zagrebačkoj City Plazi, u početku bio muk, već desetak minuta nakon objave izlaznih anketa krenula je glazba, očekivano, domoljubna kako je to uvijek kod HDZ-ovaca. Tako smo mogli čuti Daleku Obalu – “Mojoj lijepoj”, Thompsona – “Lijepa li si” i “Prijatelje”, Vicu Vukova – “Tvoja zemlja”…

Dosadašnja predsjednica na pozornicu je stupila uz Doris Dragović – “Dajem ti srce”. Malo je i zapjevala što smo od nje već i navikli gledati. Nakon njenog govora, još je jednom zasvirao Thompson i “Lijepa li si”.

U sinjskom SDP-u slavili uz nešto drukčije melodije

Stožer sinjskog SDP-a zvučao je pak nešto drukčije od zagrebačke “Tvornice”. Tamo su Milanovićevu pobjedu slavili pjevajući “Večeras je naša fešta”. Milanovićev otac je, inače, iz Glavica pokraj Sinja i zbog toga je ovaj stožer bio medijski zanimljiv.