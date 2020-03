MILANOVIĆ GOVORIO O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA: ‘Bez kvota nećete postići ništa, to mora biti nametnuto. Nkada prebaciš, često podbaciš…’

Postojeći sustav nije loš i da nema države, da nema javnog sektora, onih koje vrlo često razdragani tabloidi puni dobrih namjera nazivaju uhljebima, žena ne bi bilo nigdje”, izjavio je predsjednik

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je danas na događaju ‘Zazvoni za ravnopravnost spolova’. Na početku svog govora osvrnuo se na povijest 8. marta te je kazao kako se tijekom godina o toj temi puno govorilo. Istaknuo je kako je njegov otac bio iz Zagore te kako tek može zamisliti kulturološki šok koji je uslijedio u godinama nakon Drugog svjetskog rata kada su žene dobile svoja prava i krenule raditi, javlja N1.

“Mi smo napredovali, mi smo okej u smislu odnosa s drugima. Zastupljenost žena u Saboru kroz cijelo ovo razdoblje je bila relativno visoka”, kazao je predsjednik, no također je istaknuo kako se zalaže za kvote, budući da smatra da se one moraju nametnuti.”

“Ono što vam hoću reći jest da nema ničega dogovorno, to se mora raditi na silu. Bez kvota nećete postići ništa, to mora biti nametnuto. Kada se držiš tog ambicioznog praga, nekada prebaciš, često podbaciš. I na kraju imaš neki rezultat. Bez kvote od 40 posto nema šanse.”

MILANOVIĆ ISPUNIO SVOJE PREDIZBORNO OBEĆANJE: Postao je Plenkovićev najbolji prijatelj, čak ga i HDZ-ovi ministri hvale

‘Država je to nametnula’

“Postojeći sustav nije loš i da nema države, da nema javnog sektora, onih koje vrlo često razdragani tabloidi puni dobrih namjera nazivaju uhljebima, žena ne bi bilo nigdje”, kazao je predsjednik.

“Država je to nametnula. Kvote, zakoni… I javni sektor u kojem je zaposleno 260.000 ljudi. To je jedan manji dio zaposlenika. U Estoniji koja ima milijun stanovnika ima 150.000 ljudi u javnom sektoru po istim kriterijima. To je veći indeks. Ništa bez javnog sektora, bez pritiska i sile koju država i oni koji je vode i imaju glavnu riječ mogu napraviti.

MILANOVIĆEVA SUPRUGA KOD BAGE OTKRILA ŠTO SE U NJIHOVU DOMU JEDE BAŠ SVAKI DAN: ‘Zoran je počeo ići u teretanu, zato se razjačao’

U protivnom će svaki razgovor završiti s ovim što sam čuo ovdje nekoliko puta, a ne podržavam to – a to je korist dioničara. Iskreno, baš me briga. Glavno je da tvrtka ne radi gubitak.”