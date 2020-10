MILANOVIĆ GOSTOVAO KOD BOLKOVIĆA: Opet ‘ispljuvao’ Puhovskog, Orešković i Puljak; Voditelju rekao: ‘Pitate me jesam li lopov?’

Milanović kaže da nije inicirao aferu Janaf uz tvrdnju da je on otvorio raspravu o nelogičnostima poput one da mjere traju godinu dana, što smatra da je van svake pametilopov

Predsjednik Republike Zoran Milanović gostovao je na HRT-u u emisiji “1 na 1” kod Romana Bolkovića gdje je komentirao aferu Janaf i druge aktualne događaje. Milanović kaže da nije inicirao aferu Janaf uz tvrdnju da je on otvorio raspravu o nelogičnostima poput one da mjere traju godinu dana. Smatra da je to van svake pameti.

“Tražim odgovor na pitanje kako mediji imaju sve podatke, a mogla im je dati samo jedna institucija. To je mogla biti institucija koja je vodila istragu, odnosno USKOK i policija. Policija nema interes da to radi. Institucije imaju metodu rada koja je mimo zakona i neprihvatljiva. Ako je istraga tajna, onda ne možeš kao jedna strana u postupku… Nagledao sam se svega i svačega i rekao sam da je sad stvarno dosta. Meni je to s one strane amaterskog”, rekao je Milanović gostujući na HRT-u.

‘Pitate me jesam li lopov?’

Bolković je upitao Milanovića želi li on nešto osobno prikriti, na što mu je Milanović uzvratio: “Drugim riječima, pitate me jesam li lopov?”. Bolković mu je na to odgovorio da ga to ne pita jer ga “predugo zna”. Objasnio je da takva interpretacija postoji jer je premijer Plenković spomenuo da postoji kamenčić koji predsjednika žulja.

“On je svašta rekao, rekao je i da se trebam stabilizirati. Rekao je i da sam očito bolestan od bjesnoće pa možda da njega to pitate, a ne mene. Šta bi to mene žuljalo, kao osobu koja ne odlučuje o tokovima novca. Što? Jedne novine su pisale, pazite pameti, zašto je moja bivša firma prijavljena na adresi kao Janaf. Kao i 700 firmi. Uvijek trebate pogledati tko piše. Što? To da sam radio kao odvjetnik za Janaf? Kao što se ispostavila da je radila bivša predsjednica Povjerenstva za sukob interesa, što smatram da je najveći sukob interesa ikad. I onda šuti o tome i ulovljena je. Ili da sam bio konzultant za Janaf? Nikad nisam radio ni za koga u javnom sektoru. Čak i da mi je netko htio ponuditi, nisam prihvatio. Vidim da odvjetnici imaju zlatnu žetvu tamo. Gospođa Orešković. Mene tamo nigdje nema. Savjetujem da ne gubite vrijeme na to”, rekao je Milanović.

‘Glavni čovjek Stožera je tamo došao jer sam mu ja rekao da dođe’

Kada je riječ o posjetama Klubu Dragana Kovačevića na adresi Slovenska 9, Milanović kaže da je načelnik glavnog Stožera došao tamo jer mu je upravo on rekao da dođe.

“To je bio teren za normalne ljude. Mislim da nitko u tom trenutku nije imao razloga posumnjati u bilo što. Tamo sam bio nekoliko puta i uvijek u istom društvu. Nisam kartao, tamo se ništa ne toči, to nije restoran. U tome nitko ne vidi ozbiljan problem, posebno ne pravobraniteljica za ravnopravnost spolova”, komentirao je predsjednik.

‘Puhovski je nečasna javna osoba’

O verbalnom medijskom okršaju s političkim analitičarom Žarkom Puhovskim, Milanović kaže da je samo podsjetio javnost “tko je taj čovjek”.

“On je jedna nečasna figura. Nisam ušao u spor s tim gospodinom o kojem bi samo rečenicu-dvije jer je to po meni apsolvirano. Rekao sam što sam rekao, a prije je on rekao o meni kao i o svima drugima rekao, jer on to može, svakakve riječi, grube riječi. Gospodin Puhovski je nečasna javna osoba, mora biti u svakom trenutku odgovoriti na pitanje o svojoj biografiji. Netko tko je stalno na televiziji i može reći svašta o svakome je jedno, ali postoji i biografija. Ako će komentirati ljude ad hominem, onda da se ljude podsjeti tko je. Tragovi tog gospodina su posuti nečasnošću i nekorektnošću”, rekao.

O Puljak, Orešković i ‘narikačama’

Milanović je nazvao saborske zastupnice Daliju Orešković i Marijanu Puljak “samodopadnim narikačama”. Ističe da se poslužio stilskom figurom kada ih je usporedio s narikačama, no kaže da je njihova biografija itekako bitna.

“Rekao sam da su te osobe pretenciozne, sasvim slučajno žene. Svima dijele pamet, agresivne su, po njima je svatko nepošten i u sukobu interesa. Te biografije su nikakve, mršave. Ja to ignoriram više od godinu dana. I onda kažem da te osobe imaju tanko, nikakvo životno iskustvo. Što želi reći netko tko je od moje vlade instaliran na mjesto predjsednice Povjerenstva za sukob interesa. Pod mojom palicom, ako hoćete.

Ja ne tražim nikakav homage od te osobe, naprosto da vidimo činjenice. I onda ustanoviš da je ta osoba bila na napojnici u Janafu kao odvjetnica. I to kada? Nakon što je izbačena iz Povjerenstva i kad u tjednu kad je započela džihad za svjetsku pravdu. Dobila je angažman za koji odvjetnici suzu puštaju, u državnoj firmi. Jako je važno to u javnom diskursu”, komentirao je Milanović na HRT-u.

