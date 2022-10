Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u utorak na 14. konferenciji o održivom razvoju nakon čega je dao izjavu za medije komentirajući izbore u BiH.

Kazao je da reba nastaviti raditi što je radio dok mnogi danas aktivni nisu bili nigdje, a to je da objašnjava Hrvatima da je Sarajevo njihov glavni grad.

"Ovo je fijasko, sramota za Hrvatsku, spomenik hrvatske pasivnosti, traljavosti i kukavičluka. Ja razumijem Čovića jer on je predsjednik HDZ-a i da nakon izbora mora govorii kao predsjednik HDZ-a BiH", kazao je Milanović. Navodi kako je prošao sve i svašta i smjenjivan je, a očito mora balansirati. Ipak, smatra kako HDZ ima razloga za zadovojjstvo na izborima, ali oni nisu hrvatski narod.

"Ja ću paziti koliko daleko idem, ali trebam saveznike, ljude koji se vode djelom, razumom i srcem. Opet je izabran Komšić, godinu i pol dana ja pokušavam i ponekad uspijevam u međunarodnim forumima vikati o ovoj temi, ne lupajući šakom nego upirući indeksom po stolu. Vidiš da se Hrvate marginalizira, uporno se ne želi provesti odluka Ustavnog suda, ako bi se implementirala, onda bi se ovakvi izbori proglasili nelegalnima. To je u srži odluke. Kad god sam pozivao visokog predstavnika da nešto učini, a učinio sam to jasno, u toj punini, ne kao Plenković. Parlamentarna skupština uporno odbija, jer mogu, pretočiti u propis da bi se ovakvo drpanje i krađa spriječe, a neće. Pozivao sam ga, još uvijek na vrijeme, nisam pobjegao dva tjedna prije izbora u New York kao Plenković i rekao da ovaj mora iskoristiti svoje mogućnosti, ali kako?", kazao je Milanović.

Ako sam bio grub prema Schmidtu, bio sam prije dva mjeseca, nakon što sam ga prozvao, navodi Milanović.

"Tek tada je Plenković prokokodakao. Ako on želi biti zaslužan za tu mramornu ploču na lijesu Hrvata, samo neka bude. Neka bude klesar. Šta je napravio Schmidt, on je zadnji dan, a to je pripremao danima, donio odluku kojoj je kao spasio Hrvate. Još je zvao Čovića. Nigdje u tim referencama nema točke o slučaju Ljubić, a ako to učiniš, moraš maknuti Komšića. Igrao je Schmidt podzemne štakorske igrice, i onda eto vidite što smo učinili., Dobro je rekao da Plenković s tim nema veze. Ja bi mu vjerovao", navodi.

