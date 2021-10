'DIPLOMATSKA BERBA' / Milanović došao u Jasku zbog podrške i respekta prema uspjehu: 'Ovdje se proizvodilo puno vina, ali dosta niske kvalitete'

Bilo bi jako lijepo kada bi to bio nekakav model i pokazatelj za hrvatski napredak u cjelini, ali ovo su male vinarije, mala proizvodnja koja se prodaje uglavnom 'on the spot' ili po restoranima, dodao je Milanović