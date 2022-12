Predsjednik Republike Zoran Milanović i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH sudjeluje na obilježavanju 31. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman. Tim povodom Predsjednik Republike odlikovat će, promaknuti i pohvaliti djelatnike HVU Dr. Franjo Tuđman, a dao je i izjavu za medije.

“Ova Vlada ima kontinuitet razaranja Ustava. Prvo je ministar Grlić Radman otišao po nalogu Plenkovića u Bruxelles, odgrao jednu minijaturu gdje je prihvatio obvezu iz srži nacionalne sigurnosti i obrane bez suglasnosti predsjednik RH što je protuustavno. Onda mi se nije obratila Vlada, to je u našem odgovoru i navedeno – da nam se obrate na ustavan način. Navedeno je i da imam određena razmišljanja, oprez i da možemo razgovarati o tome, ali to je manirom sociopata Plenković gurnuo Saboru s moralnom ucjenom s najgroznijom rečenicom to je za mene win-win”, kazao je Milanović.

"Kad netko moralno ucijeni Sabor i u startu kaže, to je za mene win-win, evo prijatelju, želim ti što više takvih pobjeda. Evo, sad je pobijedio. Ili izgubio", rekao je Milanović o glasanju o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskom saboru. "Oni koji su glasali, ja ih neću napasti, samo ću ih pozvati na razmišljanje: razmislite što ste napravili. Veliki kombinator (Plenković) je rekao 'Mi vas gledamo'. I mi vas. Što to znači? Ima netko odgovor na to tko nas gleda? Udba iz koje je potekao? Ili HDZ? To nas ne zanima. Njih ne zanimaju ni Ukrajina ni međunarodni odnosi", rekao je Milanović.

'Odi pa se bori u Ukrajinu'

"Zašto je Plenković izbjegao svoju ustavnu obavezu da mi se obrati kao predsjedniku? Zato jer može. Zato jer misli da može", rekao je. "Biti nečiji vazal uvjetovanim refleksom Pavlovljevog psa? To neki ljudi rade radi svoje stražnjice. Hrvatska od toga nema ništa i neće imati ništa", dodao je Milanović.

Rekao je da je, po pitanju naoružanja, pisao premijeru u tajnosti. "Kakvo je stanje na hrvatskim skladištima? Što hrvatska ima od oružja? Ima na DHL-u dvadeset francuskih lovaca, to nam je došla obavijest o dostavi", rekao je pitajući se 'što imamo od robe i što smo se potrudili naručiti'. Dodao je da je opremljenost hrvatske vojske "grozna". Plenkoviću je pak poručio: "Odi pa se bori u Ukrajinu".

"Imaš 14 olupina koje ti mogu trajati godinama. Ti to poklanjaš bilo kome, Americi, Ukrajini, svejedno. Koliko imamo protuoklopnih raketa u Hrvatskoj na lageru? Ajmo Bane, prije nego te u istragu bace. Plenkoviću, koliko imao granata 152? Godinu dana te povlačim. Koliko to košta? Pa ne previše ako se na vrijeme naruči", rekao je Milanović. Dodao je da je potpisano povratak hrvatskih vojnika u Poljsku i Litvu, te da je izvukao hrvatske vojnike iz Afganistana, 'još jednog američkog rata'. "Je li netko rekao 'Nije glupa odluka'? NIje nitko. HDZ bi ih držao tamo dok ne poginu na aerodromu", dobacio je Milanović.

'Rusija ne može ni Kijev osvojit'

"Jeste li svjesni da smo potpuno ovisni? Ti vojnici su u Litvi i Poljskoj s borbenim haubicama. Mi ih imamo sedam, ne znam imamo li ih deset. S vrlo malom ili nikakvom količinom streljiva mi idemo u Litvu. To je obiteljsko srebro. To ide gore jer ide vojska. Ja sam preuzeo te obveze, ali dinamika događaja nema nikakav utjecaj na to. Tako se ne vodi vojska: bit će sve dobro, moramo pomoći. Izvješćuju da je Rusija izgubila rat, po čemu je to opasnost? Kakva opasnost od Rusije prijeti Poljskoj? Rusija ne može Kijev napast. Nije 'normalno' da su vojnici tamo, to su obveze. Nije normalno da hrvatska vojska na ruskoj granici ima vježbe aktivnim bojnim streljivom, ali je nenormalna situacija i mi smo i dalje lojalni partneri", rekao je Milanović.

Na pitanje, koja je razlika između obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i hrvatskih vojnika u Poljskoj, rekao je: "Ogromna je razlika. Pričate gluposti. Što je Poljska, što je Ukrajina? Je li Ukrajina članica NATO-a? Je li Poljska članica NATO-a? Je. Je li u Ukrajini, koja nije članica NATO-a rat? Je li u Poljskoj rat? Što šutite, što me tako prijekorno gledate? Nisu logična objašnjenja? Ne nisu, točna su", oštro je odgovorio Milanović novinarki. "Vi meni postavljate pitanja kao u osnovnoj školi, ja ću vama kao na fakultetu. Je li Ukrajina u ratu? Je li Poljska u ratu? Što vam nije jasno? Ogromna je razlika, između života i smrti. Zašto Austrija nije u toj misiji? Pitanje je što EU radi u toj misiji. To je čista farsa, samo da se neki ljudi osjećaju bolje? Čemu ćemo mi učiti Ukrajince? Amerikanci ih više nemaju čemu naučiti, najbolja vojska na svijetu, koja više niti neće imati oružje, koliko ga troši", rekao je Milanović.

"Ovo je Putinov rat izbora i američki rat izbora - da se ide preko ukrajinske grbače s američkim novcem - ovo je američko-ruski rat", rekao je predsjednik pitajući se odakle taj novac, pogotovo na razini EU-a. "Što se s tim novcem u godinu dana moglo napraviti? Koliko su kamate na stambene kredite? A inflacija? Ništa danas nije normalno, kad bi tako vodili svoju obitelj, propali bi", rekao je Milanović.

O MIG-ovima

Milanović nije htio komentirati MIG-ove koji su pali. Rekao je da je glavno da su piloti dobro. Rekao je da ga umjesto MIG-ova više zanima oprema, streljivo koje se mora moći producirati. Na pitanje, jesu li MIG-ovi slani na remont, rekao je: "Zašto me to pitate? Pa ti avioni lete. Činjenica je da ti avioni lete već godinama. Padaju novi avioni. Zašto je ovaj avion pao? Možda je dotrajao, možda je ljudska greška, možda je tvornička greška. Kakve veze ima remont s tim? On je omogućio da avioni lete", rekao je predsjednik.

Ponovno se vratio na razliku između Poljske i Ukrajine te naglasio da je ta razlika "veća od Velebita". "Cinično je da se Ukrajini daje status kandidata u EU. Grozno, to je današnja EU - jad, nula", rekao je.

O nacionalnom stadionu i obnovi na Banovini

Na pitanje o gradnji nacionalnog stadiona rekao je da je to "mali novac, pola francuskog aviona". "Za 50 milijuna eura se do jučer mogao napravit kršten stadion, moderan stadion za 30 tisuća ljudi. 50 milijuna eura je pola lovca bomberdera", rekao je. Na pitanje, koliko je to kuća na Banovini, rekao je novinarima da to pitaju Plenkovića. "Grad Zagreb, ne znam zašto inzistira na lokaciji Maksimira? To je nekretninsko vlasništvo crkve, Zagrebačke nadbiskupije. Ne bi bilo problem naći invstitore da nije problem terena", napomenuo je. Predložio je da se ta zemlja vrati crkvi, a da se stadion izgradi na drugoj lokaciji. Novinarima je predložio da potaknu tu raspravu. "Usporeba sa Banijom je nekorektna. Može i jedno i drugo jer se radi o malom novcu za Hrvatsku", dodao je.

'Hrvatska ima veće probleme od Bakhmuta'

O uspjehu nogometaša u kontekstu hrvatskog turizma, Milanović je rekao: "To su mladi ljudi koji su zaradili svoj novac na vrlo mirljivom tržištu u najpopularnijoj igri na svijetu. Loptanje nogom je kontraintuitivno i to ljudi vole na cijeloj zemaljskoj kugli. I Hrvatska je čudo. Ovo više nije slučaj, zemlja od 4 milijuna ljudi. Nažalost, oni nisu prava slika, oni su daleko iznad prosjeka, a naše probleme neće odagnat Ukrajina. Hrvatska nema trenutno veći problem od Bakhmuta? A što je s korupcijom? Problem je što ljudi na bankama drže novac kojem je zadnjih godinu dana pala vrijednost za više od 10 posto. Ali EU samo 'šodra' - dolazi novi novac. Ako želite oročiti novac, kamata je nula - ne priznaje se inflacija. Ako želite podići kredit za stan, kamata je manja od četiri posto. Cijeli sustav je vrlo suspektan. Neću reći da je na rubu pucanja, ali neodrživ je za banku. Za pojedinca koji ima novac", upozorio je Milanović.

'Tražite Radmana da vam pokaže pismo'

"Ovi koji su bili puni kritika i prijezira prema zastupnicima koji nisu glasali kako se od njih očekivalo, samo jedan podsjetnik: gleda se svakoga, svačiji rad se vrednuje i naći ćemo se na nekoj konačnoj večeri na kojoj ćemo jedni drugima morat položiti račune. Gdje su kad se razgovara o diskriminaciji Hrvata u BiH? Došao sam iz Čilea. Znate gdje su aktivni? U operaciji Antea u BiH. To vjerojatno niste znali. Imaju pet vojnika u Bugojnu, Hrvatska ne smije. To je politika EU, Fander i Borrella. Sad svi lopovi mogu ići u Hrvatsku bez granične kontrole, to nisam htio reći prije Schengena. Borrell je Radmanu odgovorio na jedno standardno infantilno pismo. Način na koji mu je odgovorio je skandalozan, netočan. Tražite Radmana da vam da to pismo, da vidite kako se europska centralna vlast obraća svojoj članici po pitanju jednog legitimnog i pristojnog zahtjeva. Što da tražim, smjenu tog čovjeka? To je njegov službeni odgovor hrvatskoj državi", rekao je Milanović te podaknuo Radmana da pismo objelodani 'bez imalo stida da se vidi kako se prema vrhu vlasti odnosi Bruxelles'.

"To je tretman koji mi dopuštamo i tako nas se vrednuje, kao luzere koji će napravit sve da bi se jedan dio nas time okoristio. Plenković i njegova uža klika na prvome mjestu", zaključio je.

Dodao je da je uhićenje Eve Kaili, zastupnice Europskog parlamenta, 'čisti fašizam' te upitao po kojoj proceduri i dokazima je to učinjeno.

'Mi nismo ničiji vazali nego država koja ima svoje 'ja''

Na zgražanje novinara i komentar kako tako može govoriti o čelnicima EU, rekao je: "Ti ljudi nisu izabrani, imaju li demokratski mandat? Došli su na svoja mjesta temeljem političkog nagađanja. Spreman sam to respektirat u određenoj mjeri, dok se ne otme kontroli. U čime ime oni govore? U ime hrvaskih ljudi? Ne. Europska komisija se počela bavit ratom i mirom a trebali su se baviti konzervama (Europska ekonomska unija)", rekao je Milanović. "Vidim problem da netko tko od naroda nije biran, da se obraća kao Roosevelt. Želim čuti Plenkovića, Jandrokovića, u moje ime ne mogu govoriti Ursula von der Leyen i Borrell. Kažete da ćemo imati štete? Neće nam dati tuđi novac? Gledajte što rade Mađarskoj. Godinama sam se svađao s Orbanom, on ima svoj stil, ali oni imaju pravo na to. Ne može EU određivati njima što će", dodao je. Upitao je gdje su bili 'bezbojni birokrati' kada se on (Milanović) zalagao za LGBT prava naprednija od onih koja su bila u Njemačkoj.

"Mi nismo ničiji vazali nego država koja konačno mora shvatiti da ima svoje 'ja' i da joj ga nitko drugi neće dati", zaključio je predsjednik te poručio: "Nemojte živjeti u strahu."