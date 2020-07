MILANOVIĆ ‘DOBRONAMJERNO’ PREDLAŽE SUSPENZIJU LJUDSKIH PRAVA? ‘Pa vas pola tu nosi maske, a pola ne. Imali bismo čistiju situaciju’

Predsjednik Zoran Milanović tvrdi da Nacionalni stožer civilne zaštite ne radi prema adekvatnom zakonskom okviru te da bi trebalo aktivirati članak 17. Ustava i na određeno vrijeme suspendirati neka ljudska prava zbog viših sila

Nakon što je dao novi mandat Andreju Plenkoviću, tijekom obraćanja javnosti predsjednik Hrvatske Zorana Milanovića komentirao je funkcioniranje Nacionalnog stožera civilne zaštite koji je nedavno uveo obvezno korištenje zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Naime, Milanović tvrdi da Stožer ne radi prema adekvatnom zakonskom okviru te da bi trebalo aktivirati članak 17. Ustava i na određeno vrijeme suspendirati neka ljudska prava zbog viših sila.

“Druga stvar je pravni okvir u kojem djeluje Stožer civilne zaštite. Volio bih da imamo jasnije definirane ovlasti za donošenje mjera i rokove u kojima takav režim vrijedi. Držim da postojeći zakonski okvir nije taj. Mislim da bi rješenje bilo da većina prema članku 17. Ustava predloži na određeno vrijeme suspenziju ljudskih prava. Mislim da ta dvotrećinska većina u Saboru postoji. Ne vidim tko bi u Saboru imao išta protiv toga”, rekao je Milanović, rekavši da je o tome razgovarao i s Plenkovićem koji na konferenciji nije želio komentirati ovu ideju.

Nakon ovoga, Milanovića su upitali želi li on to uvođenje izvanrednog stanja, no on je rekao da članak 17. Ustava nema veze s izvanrednim stanjem.

Pravna osnova za kažnjavanje

Konkretno, Milanović se osvrnuo na obvezu nošenje maske rekavši da bi se takva pitanja trebala zakonski regulirati zakonom o izvanrednim okolnostima.

“To sam rekao jer vidim da vas pola nosi maske, pola ne. Da, cjepidlačim, ali koja je pravna osnova da vas se kazni za nenošenje? Zakonom bismo imali čistiju situaciju. Moja ideja je dobronamjerna”, tvrdi Milanović koji smatra da to ne bi bilo identično proglašenju izvanrednog stanja.

Podsjetimo, prema članku 17. Ustava, u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti, o čemu odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom.

Članak Ustava naglašava da opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji, a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno ili socijalno podrijetlo.

