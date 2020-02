MILANOVIĆ DOBIO IZVJEŠĆE O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA: ‘Povjerenje u izborni proces mora biti čisto. Sjetimo se Austrije…’

Sjetimo se slučaja iz Austrije prije tri godine koja je ponavljala izbore jer se odvažili na dopisno glasovanje. Budući da je jedan kandidat pobijedio tijesno, došlo je do preokreta, ustavne tužbe i morali su se ponoviti cijeli izbori tri mjeseca kasnije. To kod nas nije slučaj, kod nas se u 21 sat znalo tko je dobio izbore. Mi imamo povjerenje u izborni proces, kazao je Milanović

Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva (DIP) Đuro Sessa uručio je u ponedjeljak izabranom predsjedniku Zoranu Milanoviću izvješće o konačnim rezultatima izbora za predsjednika Hrvatske.

Čestitavši Milanoviću na izbornoj pobjedi, Sessa je prilikom uručivanja izvješća u vili Prekrižje, koja služi kao privremeni ured izabranog predsjednika, istaknuo da iza izvješća stoji rad gotovo 70.000 ljudi, koji su i ovoga puta predano, savjesno i precizno odradili izbore.

Milanović je zahvalio članovima DIP-a na trudu i radu poručivši kako je jako važno da se rezultati izbora ne dovode u pitanje.

“Četiri tjedna traje mi prehlada. Hvala na trudu i radu i ovo što ste rekli je po meni jako važno, povjerenje u izborni proces mora biti čisto, bistro kao gorski potok, neokrnjeno, što je Hrvatska postigla u zadnjih 20 godina i ja se ne sjećam kada je ishod velikih izbora bio doveden u pitanje od poražene strane. Dosta je prigovora na izborni sustav i bit će ih uvijek. Naš je testiran laboratorijski i u praksi. Traje 20 godina, jedno je način izbora kao izborni model, a ovo drugo je kontrola izbora. Sjetimo se slučaja iz Austrije prije tri godine koja je ponavljala izbore jer se odvažili na dopisno glasovanje. Budući da je jedan kandidat pobijedio tijesno, došlo je do preokreta, ustavne tužbe i morali su se ponoviti cijeli izbori tri mjeseca kasnije. To kod nas nije slučaj, kod nas se u 21 sat znalo tko je dobio izbore. Tko god da je dobio, a ovaj put sam dobio ja. Dobro je, jednostavno za legitimitet i poštovanje izbornog procesa, a to imamo. Hvala vam”, kazao je Milanović.

Inače, Milanović će predsjedničku prisegu položiti 18. veljače na Pantovčaku pred predsjednikom Ustavnoga suda i u uskom krugu državnih dužnosnika, a ne na Markovu trgu kako su to činili svi njegovi prethodnici.