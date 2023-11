Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada Dugog Sela.

Milanović je dao kratku izjavu za medije u kojoj je prokomentirao slučajeve trovanja tekućinom koja se našla u boci mineralne, ali i drugim slučajevima koji se nisu pokazali točnima.

“Ne mogu reći više od onoga što sam već rekao. Jedino bih sugerirao svima da kad u lokalima donose piće, da otvaraju pred njima”, kazao je predsjednik na pitanja o sumnjama u više slučajeva trovanja koja su uznemirila javnost posljednjih dana. Protiv lažnih informacija, poput onih koje su se širile o ovom slučaju, se, kaže, ne može efikasno boriti jer je to “korak prema policijskoj državi i teroru”. Trebale su ranije reagirati službe, kaže. “Rat protiv interneta je uzaludan”, kaže.

“Možda je mogla ranije dan, dva, ali nije mogla to spriječiti”, kaže na pitanje je li država trebala ranije obavijestiti o svemu.

Na pitanja o aferi na Geodetskom fakultetu, Milanović kaže kako je ministrica neobjašnjivo olako dala javni novac, ali da to ne znači da je sudjelovala. “I da je puno manji novac je suspektno. Uvijek se postavlja pitanje tko je imao koristi i to može ići do vrha političke skale. Zašto bi netko dao toliki novac da se netko igra kao u pješčaniku. To uvijek treba biti strogo nadzirano, a to je ovdje propušteno. Postoji razina političke odgovornosti. Odakle ti ideja da pljusneš nekom par milijuna eura na stol. … Recimo da je ovo iznimna situacija, ali onda ga moraš vezati lancima i kontrolirati ga”, kaže.

Dobro raspoloženi Milanović je novinarima rekao da nije znao kad je ove godine Martinje, a svoje pitanje domaćinu grada pod Martinovim bregom usporedio je s time da u Splitu pitaš nekoga gdje je more.