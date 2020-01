MILANOVIĆ: ‘Da bio sam bahat i arogantan, ali to je mačji kašalj. Škori sam omogućio da se zaposli’

Zoran Milanović: ‘Moja bahatost i arogancija su mačji kašalj u odnosu na ono što sad vidimo od HDZ-ovaca’

Predsjednički kandidat Zoran Milanović nakon velikog motivacijskog skupa održanog u Zagrebu, s kojega je poručio da “moramo stvoriti normalnu državu”, posjetio je Koprivnicu, gdje je u intervjuu za portal Drava.info rekao kako u slučaju da bude izabran za predsjednika Hrvatske neće prevladati ni bahatost i arogancija ni diplomatska i finija strana njegove osobnosti. Dodao je kako je njegova bahatost ništa u usporedbi s onom HDZ-ovaca.

Birao je riječi bez divljanja

“Moja bahatost i arogancija su mačji kašalj u odnosu na ono što sad vidimo od HDZ-ovaca. Ja sam birao riječi, nisam divljao, nisam se išao fizički obračunavati s ljudima. Koliko god to komično izgledalo, no to radi današnji premijer. Nisam pjevao, nisam se spoticao po stepenicama, nisam vrijeđao ljude u Saboru psovkama, što sad radi predsjednik Sabora. Kad to stavite u neku perspektivu, ja sam znao biti grub.

Isto tako, kad kažete diplomatska finoća, ja sam bio diplomat 12 godina. To je bio zaokružen ciklus, osobito za nekoga tko nije bio HDZ-ovac. Veći dio tog razdoblja nisam bio ni SDP-ovac. Kod mene nikad nije bilo ni te posebne diplomatske finoće iza koje se u stvari ne skriva ništa osim prazne frazetine i izbjegavanja rješavanja problema. Ja sam sebe uvijek doživljavao kao nešto između toga”, rekao je Milanović.

Na pitanje zašto želi biti predsjednikom Republike Hrvatske ogovara: “Strast, znanje, iskustvo i želja da se Hrvatska normalizira. To stalno govorim. Neki oblici ponašanja koje ja ne držim normalnima u Hrvatskoj polako postaju normalni. Osjetio sam stoga potrebu i želju da se uključim u ovu utakmicu i da se natječem za predsjednika Republike Hrvatske.”

ZORAN MILANOVIĆ NAPUNIO TVORNICU: ‘Trebamo državu u kojoj ćemo se probuditi za mjesec i pol i reći – ovo je imalo smisla’

Što može učiniti kao predsjednik?

Govorio je i o tome što kao predsjednik može učiniti. Kaže kako predsjednik može djelovati tako da zemlja bude normalnija.

“Kao predsjednik možeš iz jedne druge perspektive djelovati na to da zemlja bude normalnija, da dijalog bude normalniji, da budeš prisutan, da upozoravaš na probleme, da igraš fer utakmicu u kojoj si stalno aktivan i stalno na lopti… Da ne sramotiš državu, da biraš društvo, da biraš s kim se slikaš, kumiš i družiš, da biraš uzore u međunarodnoj politici…”, rekao je

Prema Milanovićevu mišljenju predsjednik može utjecati na iskorjenjivanje “nekulture krađe” iz čega će slijediti “kultura rada”. “Kultura rada je nešto što se ne može utjerati. Ja ne mislim da u Hrvatskoj ne postoji kultura rada. Razgovaramo u Koprivnici, ovdje postoji kultura rada. To ne znači da su neki dijelovi Hrvatske napučeni lijenčinama. No, činjenica jest da je prisutna nekultura da je sve dopušteno, ne poštuju se pravila igre, odnosno mijenjaju se prema potrebi.

Primjerice, HDZ je ove godine dan prije početka kampanje za europske parlamentarne izbore promijenio Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i podigao najviši dopušteni iznos na 4 milijuna kuna i to je dopušteno. Sada ne želi promijeniti način formiranja izbornih povjerenstava kako bi ušli stranački predstavnici čime bi smanjio prostor za manipulaciju. Jednom je nešto dopušteno, drugi puta nije. To je cinizam i bezobrazluk, i to kod ljudi izaziva bijes”, smatra Milanović.

Omogućio Škori da se zaposli?

U intervjuu je također rekao kako Koprivnica ima Sveučilište zahvaljujući njemu i njegovoj Vladi. “Da, Koprivnica ima sveučilište zahvaljujući odluci moje Vlade i meni osobno. To je činjenica iz 2015. godine. Bila je to fuzija Koprivnice i Varaždina. Neki su se nakon toga ovdje zaposlili kao mlađi asistenti u 58. godini života. Sad su predsjednički kandidati. To sam im omogućio, ha, ha, ha. Kad ste me već pitali”, rekao je Milanović aludirajući na Miroslava Škoru koji je suradnik na Sveučilištu Sjever.

Ukrali mu bicikl

Ispričao je i kako je u Koprivnici 2007. godine dobio od tadašnjeg gradonačelnika Zvonimira Mršića na dar bicikl koji su mu prije pola godine ukrali pred ulazom u stan u Zagrebu. U pitanju je Trek s crvenim okvirom kojim se Milanović u rujnu 2007. s najbližim suradnicima provozao po Koprivnici kao novi predsjednik SDP-a.

“Meni je ovdje lijepo, tu sam često dolazio. Tu sam na dar 2007. godine dobio bicikl koji su mi prije pola godine ukrali pred ulazom u stan”, objasnio je Milanović.