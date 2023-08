Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je na promociji novih časnika Oružanih snaga i dodjeli prvih časničkih činova na Hrvatskome vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“.

Milanović se potom obratio medijima te je govorio o imenovanju veleposlanika. “Na samom početku je bilo moguće dogovoriti se. Ništa bez dogovora nema. Kao kod imenovanja vojnog ešalona, na kraju je napravljeno ono što je jedino moguće, što sam ja tražio.

Da biste ste s nekim nadmetali, morate imati fair-play. Čekao sam tri godine. Ja i jesam i nisam pozvao. Izrazio sam dobru vjeru, nije prošlo pola sata Grlić Radman je nazvao Miljanića. Zašto ga je nazvao, u čije ime?”, rekao je.

“Očito je Plenkoviću bitno da zadrži ono kontrole što je imao nad pojedincima dok me nije bilo u politici neko vrijeme, sve je to zapikavanja, flags… Njemu je uogodnija situacija da su to isti ljudi, ma da neki preminu ili odu u mirovinu, i da na njegovo mjesto dođu ljudi bliski HDZ-u, a ja sam pozvao da mijenjamo sustav”, kaže Milanović koji tvrdi da ne može igrati bez fair-playa.

“Procedura ukazuje na to da je to stvar dogovora na nižoj razini od predsjedničko-premijerske, ne baciš mi na stol, to tako ne funkcionira. Ne možeš brate dio prijedloga slati prema meni a dio stavljati u ladicu, to je perfidno i to nije fair-play”, dodao je.

“Plenković neće ništa, njemu odgovara da ljudi koji su imenovani u vrijeme seljačke bune, jer to su njegovi ljudi, budu i dalje oni, a tamo gdje odu ljudi, imenuje nekog otpremnika iz ministarstva. To je srozavanje razine, kao da na čelo vojnog učilišta staviš brigadira – to mora biti general. Tako on degradira službu.”

"Ona nije normalna", rekao je na pitanje novinarke vezano za jučerašnju izjavu Mirele Holy da je licemjeran. "On nije normalan", dodao je.